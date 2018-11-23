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ATM dolandırıcısından akıllara durgunluk veren 'cımbız' yöntemi

ATM dolandırıcısından akıllara durgunluk veren 'cımbız' yöntemi
ATM dolandırıcısından akıllara durgunluk veren 'cımbız' yöntemi

Ankara’da 500’den fazla banka ATM'sinden vatandaşların yatırdığı paraları ‘cımbızla’ çalan dolandırıcı, polisin ‘çöpçü’ kılığına girerek düzenlediği operasyonla yakalandı. Operasyon anı polis kamerasına yansırken, bu yöntemin Türkiye’de ilk defa kullanıldığı belirtildi.

ATM dolandırıcısından akıllara durgunluk veren 'cımbız' yöntemi - Tıkla İzle

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar ve yapmış oldukları istihbari çalışmalar neticesinde Ankara'daki özel bankalara ait 500'den fazla ATM'den vatandaşların yatırdığı paraların hesaplara yatmadığını ve bir kişinin bu paraları çaldığını belirledi. Bunun üzerine bankamatiklerde inceleme yapan ekipler, şahsın sahte kart kullanarak ATM para yatırma bölgesini açtığını ve mekanizmanın içerisini bozduğunu belirledi. Polis, 200'den fazla ATM'nin kamera kayıtlarını inceleyerek M.A.'yı (45) tespit etti. Şahsı çöpçü kılığında takibe alan Siber Suçlar ekipleri, M.A.'yı İnönü Mahallesi'ndeki bir ATM'den para çalarken suçüstü yakaladı. Şahıs gözaltına alınırken, o anlar ise polis kamerası tarafından kaydedildi.

Cımbızla paraları çalmış 

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan araştırmada, M.A.'nın ATM'ye gelerek sahte bir kartla para yatırma mekanizmasını açtığı ve mekanizmayı bozduğu belirlendi. M.A.'nın bozduğu ATM'lerin çevrelerinde beklediği ve gelen vatandaşların para yatırıp ATM'den ayrılmasıyla ATM'ye gelerek para yatırma mekanizmasından çakı, fener ve cımbız yöntemiyle paraları çalarak vatandaşları mağdur ettiği saptandı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Öte yandan emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, daha önce böyle bir yöntemin kullanılmadığı öğrenildi.  

Seyid Fatih Poyraz
 

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