ATM fareleri tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Burdur merkez Bahçelievler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi merkez kampüsü önünde bulunan iki banka ATM’sinden birinin kart okuma kısmının yapıştırıcı madde kullanılarak etkisiz hale getirildiği, diğer ATM’nin kart okuyucu kısmına ise kopyalama düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Burdur polisinin güvenlik kameralarını incelemesi ve yaptığı soruşturma sonucu olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen G.T.(37), M.G.Ö.(32), M.D.(37), K.G.(56) ve Azerbaycan uyruklu M.T.(37) yakalandı.

Burdur Adliyesine sevk edilen şüphelilerden G.T., M.G.Ö. ve M.D. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, K.G. ile M.T. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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