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ATM fareleri tutuklandı

Burdur'da ATM’ye kopyalama düzeneği yerleştirdiği tespit edilen biri Azerbaycan uyruklu, 5 kişi yakalandı.

ATM fareleri tutuklandı

16 Kasım 2017 16:51

Edinilen bilgiye göre, Burdur merkez Bahçelievler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi merkez kampüsü önünde bulunan iki banka ATM’sinden birinin kart okuma kısmının yapıştırıcı madde kullanılarak etkisiz hale getirildiği, diğer ATM’nin kart okuyucu kısmına ise kopyalama düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Burdur polisinin güvenlik kameralarını incelemesi ve yaptığı soruşturma sonucu olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen G.T.(37), M.G.Ö.(32), M.D.(37), K.G.(56) ve Azerbaycan uyruklu M.T.(37) yakalandı.

Burdur Adliyesine sevk edilen şüphelilerden G.T., M.G.Ö. ve M.D. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, K.G. ile M.T. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

Hayal Girişim

Etiketler: ATM fareleri, tutuklanma

 

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