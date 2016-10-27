Diğer
Kategoriler

ATM farelerinin oyununu vatandaşlar bozdu

Kırklareli’nin Vize ilçesinde bir banka şubesinin bankamatiğinden para çekmek isteyen vatandaşlar, makinenin para çıkışına yerleştirilmiş düzenek buldu.


27 Ekim 2016 17:01

Edinilen bilgiye göre, Vize’de bir bankanın ATM’sine gelerek para çekme işlemi yapan A.K. isimli vatandaş parayı alamadı. A.K. daha sonra ATM’ye başka şahsın para çekmek için geldiği sırada, durumu anlattı. A.K ve yanındaki vatandaş, makinenin para çıkışına bir parça takılmış olduğunu ve para çıkışını engellediğini fark etti.
Polis ekiplerince ATM’de yapılan incelemede yerde 25 santim uzunluğunda 5 santim genişliğinde alüminyum parça olduğu ve bu parçanın iç tarafında yapışkan olduğu anlaşıldı.
Parçaya incelenmek üzere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaner Akaner 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!