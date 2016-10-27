Edinilen bilgiye göre, Vize’de bir bankanın ATM’sine gelerek para çekme işlemi yapan A.K. isimli vatandaş parayı alamadı. A.K. daha sonra ATM’ye başka şahsın para çekmek için geldiği sırada, durumu anlattı. A.K ve yanındaki vatandaş, makinenin para çıkışına bir parça takılmış olduğunu ve para çıkışını engellediğini fark etti.

Polis ekiplerince ATM’de yapılan incelemede yerde 25 santim uzunluğunda 5 santim genişliğinde alüminyum parça olduğu ve bu parçanın iç tarafında yapışkan olduğu anlaşıldı.

Parçaya incelenmek üzere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaner Akaner



