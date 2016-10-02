Şüphelinin Çerkezköy’e eşi ve arkadaşı ile geldiği tespit edilirken; diğer 2 şüpheli de çalışmalar kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheli yarın mahkemeye çıkarılacak.

Olay, Çerkezköy Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerde ilçeye gelen S.G. isimli şüpheli, Atatürk Caddesi’ndeki bazı bankalara ait ATM’lere düzenek yerleştirdi. Akşam saatlerinde düzenek kurulu ATM’lerden vatandaşların hesabını boşaltmak isteyen şüpheli, yakayı ele verdi. Birkaç ATM’den bazı vatandaşların hesabını boşaltan şüpheli, bir bankaya ait ATM’den para çektiği sırada suçüstü yakalandı. Şüpheli, polisten kaçmaya çalışsa da etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Bir saatlik kazancıymış

Gözaltına alınarak Çerkezköy Gazi Polis Merkezi’ne götürülen S.G.'nin üzerinde yapılan aramada 3 bin 350 lira nakit para, bir adet peruk, bir adet bıçak ve iki adet de düzenek ele geçirildi. Şüpheli, üzerinden çıkan 3 bin 350 liranın 1 saatlik kazancı olduğunu söyledi. S.G.’nin birçok suçtan sabıkalı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, şüphelinin ilçeye bir araçla geldiğini ve eşi D.G. ile arkadaşı V.T.’nin kendisine yardım ettiğini tespit etti. Polis diğer 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

3 şüpheli yarın mahkemeye çıkarılacak.



Ahmet Kardeş

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