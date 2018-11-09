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ATM'de sıkışan parasını başkası çekti

ATM'de sıkışan parasını başkası çekti
ATM'de sıkışan parasını başkası çekti

Adana'da bir kadın, ATM'den çekmek istediği 300 lira para sıkışınca bankaya girip görevlilerden yardım istediği sırada ATM'nin verdiği parayı bir kişi alıp kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. S.K. isimli bir kadın ATM'den para çekmek için otomobiliyle gelerek bir banka şubesinin önüne durdu. Kadın otomobilini park edip ATM'den 300 lira para çekmek istedi. Ancak çekmek istediği para ATM'de sıkıştı. Bunun üzerine kadın bankaya girip görevlilere çekmek istediği paranın sıkıştığını söyledi. Kadın görevlilerle birlikte tekrar ATM'ye geldiğinde sıkışan parasının olmadığını gördü. Bunun üzerine kadın durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ATM'nin güvenlik kamerasından sıkışan parayı kadından hemen sonra gelen yaşlı bir adamın aldığını belirledi.

Polis parayı alıp kayıplara karışan yaşlı adamı yakalamak için çalışma başlattı.  

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