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ATM'den para çeken yaşlı adamın parasını çaldılar

Samsun'da ATM'den para çeken yaşlı adamı takip edip parasının çalınmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

ATMden para çeken yaşlı adamın parasını çaldılar

27 Temmuz 2017 14:43

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki S.K. adlı yaşlı adam bir bankanın ATM'sinden bin 480 lira para çekti. Evine gitmek üzere yola çıkan yaşlı adamı ATM'den beri takip eden yankesiciler cebinden bin 480 lira parayı çaldılar. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri olayla ilgili İ.İ.(25) ve F.S.(21) adlı gençleri yakaladı.
Gözaltına alınan şahıslardan çalınan paradan kalan bin 50 lira sahibine teslim edildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan İ.İ. ve F.S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 

Muammer Ay


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