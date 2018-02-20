Atme ile Kefercenni köyleri çembere alınıyor

Zeytin Dalı Hareketi Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin kırsalında devam ederken, Kilis’in karşısında bulunan Azez-Afrin arasındaki stratejik açıdan önemli olan Atme ile Kefercenni köyleri çembere alınmaya başlandı.

Terör örgütü PYD tarafından tünellerin eşliliği hendeklerin kazıldığı köylerin çevresinde Mehmetçik ile ÖSO’nun hazırlıkları son aşamaya geldi. Sözde terör örgütünün flamalarının bulunduğu Atme ile Kefercenni köyünün yakınlarına ÖSO güçleri mevzilenmeye başladı.

Bu iki köyün PKK/PYD’den alınması halinde Afrin ilçe merkezine bir adım daha yaklaşılmış olacak.