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ATO Başkanı Baran: Türkiye terörle yıldırılamaz

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin terörle yıldırılamayacağını söyledi. Baran, Ankara tüccarına 1 milyar TL can suyu desteği sağlayacaklarını da belirtti.

ATO Başkanı Baran: Türkiye terörle yıldırılamaz

12 Aralık 2016 23:24
ATO Başkanı Baran: Türkiye terörle yıldırılamaz - Tıkla İzle

ATO, Ankara Marka Festivali’nin tanıtımı için yemekli toplantı düzenledi. Toplantıya, ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO Yönetim Kurulu üyeleri, ATO Reklam Marka ve Pazar Geliştirme Özel İhtisas Komisyon Başkanı Zafer Hacıosmanoğlu ile komisyon üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Gürsel Baran, İstanbul’da gerçekleşen terör saldırısına değindi. Ülke olarak çok hassas ve çok çalışılması gereken bir dönemden geçildiğini kaydeden Baran, “Cumartesi akşamı İstanbul’daki hain terör saldırısında şehit olan, yaralanan polis ve vatandaşlarımızın acısı çok taze. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza Allah’tan acil şifalar, şehitlerimizin ailelerine sabırlar diliyoruz. Şehitlerimizi doğum gününde Peygamber Efendimizin yanına gönderdik. Vatan uğruna can veren bütün şehitlerimizi dualarımızla selamlıyoruz. Kahpe terör haince can alıyor. Ülke savunmasını yapan asker, polis, sivil dinlemeden insanlarımızı katlediyor. Böylesine hassas bir dönemde bizlerin de bir ve beraber olduğumuzu vurgulamamız gerekiyor. Türkiye terörle yıldırılamaz. Terörle mücadele güvenlik güçlerimizin, devletimizin kararlılığı ile başarıya ulaşacaktır. Türkiye, pek çok cepheden taarruz altındadır. Devlet ve millet bunun farkında ve teyakkuzdadır. Devletimizin, milletimizin bu konudaki azim ve kararlılığı tüm saldırıların üstesinden gelecektir. Devletimiz ve milletimizle el ele verdiğimizde zafer mukadderdir” diye konuştu.

Baran, açıklanan gayrisafi milli hasıla verileriyle ilgili, “Türkiye 2009’dan bu yana kesintisiz bir şekilde büyümesini sürdürüyordu. Bugün TÜİK’in açıkladığı verilere göre 3. çeyrekte yüzde 1.8 küçülme oldu. Bu dönem ardı ardına tatsız olayların yaşandığı bir dönem oldu. Rusya ile kriz yaşandı, turizmi olumsuz etkiledi. Terör saldırıları birbiri ardına devam etti. Kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye’deki gelişmeyi görmezden gelerek not verdi. Hepsinden önemlisi darbe girişimi yaşadık. Buna bir de üretimi etkileyen iki uzun bayram tatili eklendi. Moral bozmaya gerek olmadığını düşünüyoruz. Yaşadığımız şartlar normal olmadığı halde Türkiye bu süreci mümkün olan en az hasarla atlatmaya çalıştı. Ekonomide aynı hassasiyet devam etti. Türkiye ekonomisi dayanıklı, güçlü bir ekonomidir. Bu sürecin de kısa sürede gerçekleşecek toparlanmayla atlatılacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

ATO Başkanı Baran, devletin ekonomiyle ilgili attığı adımların umut verici olduğunu söyledi. ATO’nun Ankara tüccarına vereceği destekten bahseden Baran, şunları ifade etti:

“Son dönemde devletin attığı adımlar, geçen hafta Ekonomi Koordinasyon Kurulu tarafından açıklanan kararlar umut vericidir. KOBİ ve ihracatçılara 250 milyar ek kredi hacmi, 600 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacak kararlar piyasaya olumlu etki yapacaktır. Biz de Ankara Ticaret Odası olarak üzerimize düşen ne varsa yerine getireceğiz. Bunun ilk adımını da üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) öncülüğünü yaptığı nefes kredisi ile gerçekleştirdik. ATO olarak bu süreçte üyelerimizin yanında olacağız ve üyelerimize, Ankara tüccarına 1 milyar TL can suyu desteği sağlayacağız. On binlerce üyemiz bu imkandan istifade etsin istiyoruz. Bunu da üyelerimize müjde olarak açıklamış bulunuyorum.”

Etiketler: Ankara Ticaret Odası, ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye


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