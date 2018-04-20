ATO Meclisi yeniden 'Gürsel Baran' dedi

ATO’nun 14 Nisan Cumartesi günü yapılan ilk aşama seçimlerinde, 157 bin üyesini temsil eden 181’i meclis üyesi olmak üzere toplam 429 komite üyesi seçilmişti. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından ATO Yönetim Kurulu başkanı, yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri, Disiplin Kurulu’nun asıl ve yedek üyeleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu delegelerini seçmek için ATO’da ikinci kez sandık kuruldu. Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının denetimindeki seçimler Yönetim Kurulu Salonu’nda yapıldı. Meclis üyeleri, sabah saat 09.00’dan itibaren oy kullanmaya başladı.

Seçimlerde yönetim kurulu başkanlığı için tek aday olan Gürsel Baran, oy kullanmaya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve seçimlere kadar ATO’da başkan yardımcılığı görevini yürüten Mustafa Deryal ile birlikte geldi. Baran, Hisarcıklıoğlu ve Deryal, oy zarflarını sandığa birlikte attılar. Saat 13.00 itibariyle sandıklar kapatıldı ve oylar sayılmaya başlandı. Gürsel Baran’ın tek listeyle aday olduğu seçimde, ATO’nun 181 meclis üyesinden 176’sı oy kullandı, 1 oy da boş çıktığı için geçersiz sayıldı. Geçerli olan 175 oyun 174’ünü alan Baran, ATO Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Yönetim kurulu ise Adem Ali Yılmaz, Edip Balcı, Halil İbrahim Yılmaz, Halil İlik, Mehmet Fatih Çetinkaya, Murat Ülkü Karakuş, Nihat Uysallı, Nuh Acar, Süleyman Ekinci, Temel Aktay'dan oluştu. Seçimlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin yanı sıra Disiplin Kurulu ve TOBB Genel Kurulu delegeleri de belirlendi.

“ATO Ankara’nın sorunları için elini taşın altına koyacak”

Seçimlerle ilgili değerlendirmede bulunan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 2016 yılı Aralık ayında zor bir süreçle göreve geldiklerini hatırlatarak, “Yaklaşık bir buçuk yıllık görev süremiz boyunca Ankara’nın, tüccarın sorunlarını, dertlerini biliyorduk, bu sorunları çözme gayreti içinde olduk” dedi.

Seçim süreci boyunca üyelerin kendisine destek verdiğini kaydeden Baran, “Bundan sonra görev bizim. Ankara Ticaret Odası, Ankara’nın ihtiyacı olan her yerde üyelerin nefesi olacak, morali olacak, desteği olacak. Ankara’nın sorunları için elini taşın altına koyarak gayret gösterecek. İnşallah Ankara Ticaret Odasından iz bırakarak ayrılanlardan oluruz” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yaptığı açıklamada, ticaret ve sanayi odaları seçimlerinin en zor seçimler olduğunu belirterek, aday olanların rekabet ettikleri kişilerden oy istediklerini anlattı. ATO seçimlerinde tek adayın Gürsel Baran olmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Ara dönemde başkanlık görevini başarıyla yürüten Gürsel Baran kardeşimin tek liste olarak seçime girmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Bu seçimde ana amaç Ankara’ya hizmettir. Ankara’ya hizmet noktasında birlik ve beraberlik olması lazım. Burada çekişmenin olmaması lazım. Bu birlik ve beraberliği gördüğüm için de çok büyük mutluluk duydum. Tebrik ediyorum Gürsel kardeşimi” diye konuştu.

Gürsel Baran kimdir?

1960 yılında Siirt'te dünyaya geldi. Profesyonel iş hayatına 1981 yılında kurduğu 'Dost Boya İnşaat ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi' firması ile adım attı. Kurucusu olduğu şirket çatısı altında inşaat ve boya malzemeleri sektörlerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 2004 yerel seçimlerinde Altındağ Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçildi ve iki dönem görev yaptı. 1999 yılından bu yana ATO Meclis Üyesi olan Gürsel Baran, ATO Komite Üyesi (1999-2000), ATO Özel İhtisas Komisyonu Üyesi (2000-2008), ATO Fiyat Tahmin Komisyonu Üyeliği (2002-2009) ve ATO Hesapları İnceleme Komisyon Başkanlığı (2003-2016) görevlerinde bulundu. 2016 yılı Aralık ayında yapılan Ankara Ticaret Odası ara seçiminde yönetim kurulu başkanı olarak göreve geldi. 14 Nisan 2018 tarihinde yapılan ATO Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi seçimlerinde 45 Numaralı Boya Satıcıları ve İmalatçıları Meslek Komitesi’nden Meclis üyesi olarak seçilen Baran, 20 Nisan 2018 tarihinde yapılan seçimlerde de yeniden yönetim kurulu başkanı oldu. Baran, ATO Başkanlığı görevini yürüten 19. isim oldu. Aynı zamanda Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürüten Baran, Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği (TİMKODER) ile Siirt Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'nda aktif üyedir. Evli olan Baran, üç çocuk ve üç torun sahibidir.