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ATO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci istifa etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci istifa etti

27 Ekim 2016 15:17

Ankara Ticaret Odası’nda dün gece geç saatlerde 11 yönetim kurulu üyesinden 8'i istifa etmişti. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Bezci ise bugün gerçekleştirilen ATO Meclis toplantısının ardından istifa ettiğini açıkladı. Bezci, “Ben bunu uzun zamandır düşünüyordum. Ailemde uzun zamandır düşünüyordu. Ankara ve Ankara’ da dışındaki işlerimin yoğunluğundan dolayı ailemin de isteği doğrultusunda istifa ettim" ifadelerini kullandı.
Bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin soru üzerine Bezci, “Bundan sonraki sürece bakacağız. Bundan sonraki süreç TOBB’un kontrolünde. Herhalde buraya bir kayyum atarlar. Ondan sonra bir ay içinde seçime götürürler” diye konuştu.

Dün akşamki istifaları nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Bezci, şunları kaydetti:
“Ben onu bilemem. Ben kendi adıma konuşayım. Ben aşağı yukarı bunu 3-4 aydır istiyordum ayrılayım diye. Sonrasında da bugün istifa ettim. İnşallah bundan sonraki süreç ATO için hayırlı olur. Bizden sonra gelecek arkadaşlar kimse ben onların yanındayım. Onlara tecrübelerimi bilgilerimi aktaracağım."

ATO Başkanlığına Osman Gökçek’in aday olacağı iddiasına ilişkin ise Bezci, "Ben bilemiyorum onu Sayın Gökçek’te olabilir. 180 meclis üyesi var onlardan biri de olabilir. Buradaki meclis üyelerinin hepsi de aday olabilir. Başkanlık seçimi ayrı, yönetim kurulu seçimi ayrı olacak” değerlendirmesinde bulundu. 

Benan Özben

Etiketler: Salih Bezci


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