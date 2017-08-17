ATO yönetimi Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş’u ziyaret etti

ATO Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleriyle birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret ederek “hayırlı olsun” dileklerini iletti.

Baran, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün hazırladığı “5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağına” ilişkin ATO’nun görüş ve önerilerini bir dosya halinde Bakan Kurtulmuş’a sundu. Baran, "Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı odamıza bağlı 68 komiteden 24’ünde bulunan yaklaşık 55 bin üyemizi yakından ilgilendiriyor. Meslek birliklerinin açıkladığı müzik kullanım bedellerinin yüksekliği nedeniyle özellikle küçük esnaf sıkıntı yaşıyor" dedi.

ATO’nun 14 No’lu Medya Meslek Komitesinin sorunlarını tek tek Bakan Kurtulmuş’a aktaran Baran, sinema biletlerinden alınan yüzde 10 oranındaki eğlence vergisinin sinema sektörünü zora soktuğunu anlattı.

Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından termal tesislerden yer altı kaynak termal suyu kullanımı olarak, ciro üzerinden alınan yıllık yüzde 1’lik idare payının yüksekliği konusundaki sorunu da ileten Baran, “Termal turizm Ankaramız için çok önemli ancak söz konusu uygulama termal turizm yatırımı yapmak isteyenler için caydırıcı olarak görülüyor” diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Numan Kurtulmuş da yaptığı konuşmada, ATO heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ATO heyetinin görüş ve önerilerini tek tek not alan Bakan Kurtulmuş, bakanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’u ziyaretinde ATO Başkanı Gürsel Baran’a Başkan Yardımcısı Mustafa Deryal, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Ülkü Karakuş, Ziya Kemal Gazioğlu, Faruk Köylüoğlu, Musa Beşparmak, Hakan Tarhan ile Meclis Üyeleri Temel Aktay, Abidin Memili, Ali Rıza Koç ve Seçim Aydın eşlik etti.