ATO’dan ’yerli otomobil’ zirvesi

ATO Başkanı Baran, OSTİM Başkanı Orhan Aydın’ı ziyaret etti. Baran daha sonra Aydın’la birlikte savunma, uzay, havacılık ve makine sanayisine yönelik teknoloji, özgün sistem ve cihazlar üreten işletmeleri gezdi.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLE OSTİM TURU

Türkiye’nin ilk yerli imalat elektrikli küçük arabalarını üreten Oskar Makina’yı ziyaret ederek incelemelerde bulunan ATO Başkanı Baran, burada elektrikli otomobille kısa bir tur attı. Baran, firma sahibi Aydın Cömert’i çalışmalarından dolayı tebrik etti. ODTÜ’de öğrenciyken geliştirdiği elektrikli araç projesini 10 yıl önce hayata geçirdiğini, fabrika içinde malzeme ve insan taşımada kullanılmak üzere 3 adet elektrikli araç ürettiğini anlatan Cömert, "Türkiye’de gerçekçi bir proje ile elektrikli otomobil yapılabilir, yapılmalı. Ancak stratejisini belirlemek lazım. Tüketicinin alım gücüne uygun bir araba üretmek zorundayız. Otomobil üretebiliriz. Sorun teknik değil strateji" dedi.

Baran’ın bir başka ziyareti de, yüksek gerilim test ve ölçüm sistemleri konusunda 30 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan Hızal Limited Şirketi oldu. ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olan firma sahibi Prof. Dr. Mirzahan Hızal, tamamen yerli kaynaklarla ve özgün mühendislikle geliştirip ürettikleri cihazlar ve sistemler konusunda bilgi verdi.

Baran daha sonra, bilim dünyasının en önemli araştırma merkezlerinden CERN’e parça üreten ilk Türk firması olan Dora Makine’yi ziyaret etti.

ATO Başkanı Baran, OSTİM bünyesinde faaliyet gösteren İş ve İnşaat Makineleri Kümesi, Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi, OSSA-Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi, Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi ve OSTİM Teknoloji A.Ş.’nin koordinatörleriyle görüşerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

"SAFLARI SIKLAŞTIRALIM"

OSTİM Başkanı Orhan Aydın, OSTİM’in 7-9 ve 10-12 yaş gruplarına yönelik 3 boyutlu tasarım, model uçak yapımı ve ahşap atölyesi çalışmaları hakkında da ATO Başkanı’na bilgi verdi. Aydın, OSTİM’de faaliyet gösteren firmaların başarılarından söz ederek, "OSTİM’de yüzlerce, binlerce firma var. Hepsi cevher. Türkiye’nin ihtiyacı olan her şeyi üretebilirler" dedi. ATO Başkanı Baran ise "Üreten ve ticaret yapan kesimler olarak safları sıklaştıralım. OSTİM’deki üretim potansiyeli umut veriyor. Biz her zaman OSTİM’in yanındayız" diye konuştu.

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN İLK ETABI ATO’DAN

Kuruluş hazırlıkları devam eden OSTİM Teknik Üniversitesi hakkında da bilgi alan Baran, OSTİM Başkanı Aydın’a ATO’nun yayınladığı "Türk Ticaret Yıllığı" adlı kitabı hediye etti. Aydın, ATO Başkanı’nın hediye ettiği kitabın OSTİM Teknik Üniversitesi kütüphanesinin raflarına konulacak ilk kitap olduğunu söyledi.