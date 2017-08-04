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Atom bombasına direnen ağaç Antalya'da kök salacak

Antalya Muratpaşa Gezi Parkı'na Hiroşima atom bombası felaketinin 72'nci yılı sebebiyle bombalamadan hemen sonraki baharda, uzmanların 'burada 75 yıl hiçbir şey büyümez' demelerine inat sürgün vermeye başlayan ağaç türlerinden biri olan Ginkgo biloba (Umut Ağacı) ve Hiroşima kentinin simgesi de olan ilk çiçek Nerium oleander (Zakkum) fidanları dikildi.

Atom bombasına direnen ağaç Antalyada kök salacak

04 Ağustos 2017 11:45

Hiroşima atom bombası felaketinin 72'nci yılı dolayısıyla Türkiye Ormancılar Batı Akdeniz (TODBA) Şubesi ve Muratpaşa Belediyesi, Gezi Parkı’na Ginkgo Biloba (Umut Ağacı) ve zakkum fidanı dikti. Umut Ağacı ve Zakkum fidanları her yıl parka dikilerek ‘Umut Ormanı’ oluşturulması hedefleniyor. Fidan dikim etkinliğine Muratpaşa Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Cephaneci, TODBA Şube Başkanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi ve çevreciler katıldı. Cephaneci ve Neyişçi Umut Ağacı fidanını beraber dikti.

"Savaşlar olmasın dileğiyle her yıl bu ormanı genişleterek barış ormanı yapmak amacındayız"

1945 yılında atılan ilk atom bombasında 80-100 bin kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Muratpaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Cephaneci, "Onun anısına 72'nci yılını anmak için toplandık. TODBA ile bir etkinlik yaptık. Gezi Parkı’mızda bir köşeyi ‘Umut Ormanı’ yapmayı düşündük. Biz her şeyden önce barıştan, kardeşlikten, özgürlükten, huzurdan yanayız. Bizler cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün dediği gibi ‘Yurtta barış dünyada barış’ ilkesini devamlı savunan kişileriyiz. Onun için de bir daha hiçbir zaman dünyaya atom bombası atılmasın, savaşlar olmasın dileğiyle her yıl bu ormanı genişleterek bir barış ormanı yapmak amacındayız" diye konuştu.

'Umut Ormanı' oluşturacağız"

Bombalamadan hemen sonraki baharda uzmanların 75 yıl boyunca hiçbir şeyin yetişmeyeceğini söylediğini ancak Ginkgo Biloba’nın yetiştiğini ifade eden TODBA Şube Başkanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, "Umut Ağacı fidanı ve Hiroşima kentinin simgesi olan Zakkum fidanlarını dikiyoruz. Bunu her yıl düzenleyerek atom bombasına direnen bir ‘Umut Ormanı’ oluşturacağız" dedi.

Neyişçi, Hiroşima’ya 6 Ağustos Pazartesi günü saat 08.15’de atılan ilk atom bombasının neden olduğu felaketi hatırlamak ve anımsatmak için Barış Anı Parkı’nda yer alan Anıt Mezarın üzerine "Bırakın bütün ruhlar burada barış içinde uyusunlar, çünkü kötülüğe bir daha asla izin vermeyeceğiz" yazıldığını söyledi.

Adem Akalan - Harun Erdoğdu


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