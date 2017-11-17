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ATP Finalleri'nde son yarı finalist David Goffin oldu

Londra’nın ev sahipliği yaptığı ATP Finalleri’nde yarı finale yükselen dördüncü ve son tenisçi Belçikalı David Goffin oldu.

ATP Finallerinde son yarı finalist David Goffin oldu

17 Kasım 2017 23:05

Londra’da düzenlenen ATP Finalleri’nin 6. gününde Avusturyalı rakibi Dominic Thiem’i mağlup eden Belçikalı tenisçi David Goffin, adını son dörde yazdırmayı başardı.
Pete Sampras Grubu’nun ikincisini belirleyen müsabakada bu sezon üçüncü kez kozlarını paylaştığı Thiem’e yine şans tanımayan Goffin, 72 dakika sonunda 6-4, 6-1’lik setlerle galibiyete uzandı. 26 yaşındaki Goffin, yarı finalde Boris Becker Grubu’nun birincisi İsviçreli Roger Federer ile karşılaşacak.
Sezonun en iyi sekiz erkek raketini O2 Arena’da buluşturan ATP Finalleri’ndeki diğer yarı final ise Bulgar Grigor Dimitrov ile ABD’li Jack Sock arasında oynanacak. 

 

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