ATS Galasında Türkiye rüzgarı

Merkezi ABD’nin New York kentinde bulunan Amerikan Türk Toplumu (The American Turkish Society - ATS) Mehmet Öz’ün ev sahipliğinde toplandı. 1949 yılında kurulan ve ATS Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Murat Köprülü’nün açılış konuşmasıyla başlayan ödül töreni, ABD’nin ünlü yaşam koçu Martha Stewart esprili bir konuşma yaptı. Türkiye’nin kelime olarak İngilizcede “Turkey” şeklinde yazılması ve kelimenin İngilizcede hindi (turkey) anlamına gelmesinden dolayı Stewart, “Turkey ile ilgili en iyi” bildiğinin hindi yemeği olduğunu belirtti ve 12 tane hindiye sahip olduğunu hatırlattı. Stewart, daha sonra Türkiye ziyaretine değinerek, Türkiye’den övgüyle söz etti.

Stewart konuşmasının ardından, “ABD’de pek çok kişinin hayatını iyileştirmeye yönelik önemli katkıları” nedeniyle ATS’nin “Üstün Başarı Ödülü”nü Dr. Öz’e takdim etti.

Galaya Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Büyükelçisi Feridun Sinirlioğlu, New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams, ATS Başkanı Murat Köprülü, Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Başkanı Uğur Terzioğlu, Başkan Yardımcısı Dr. Kemal Kalafat, Başbakan Binali Yıldırım'ın Baş Danışmanı İhsan Durdu ile ABD’de bulunan Türk ve Amerikan sivil toplum yöneticileri ile sağlık, sanat ve iş dünyasından davetliler katıldı.

Dr. Mehmet Öz kimdir?

Emmy Ödüllü Dr. Öz, Columbia Üniversitesinde cerrahi profesörüdür. New York-Presbiteryen Hastanesinde Tamamlayıcı Tıp Programını yönetiyor. Yılda 50 kalp ameliyatı gerçekleştiren Dr. Öz’ün araştırmaları kalp replasman cerrahisi, minimal invaziv cerrahi, alternatif tıp ve sağlık hizmetleri politikasını içermektedir. 400'ün üzerinde orijinal yayını, kitap bölümlerini ve tıp kitaplarını yazdı ve çok sayıda patent aldı.

Candemir Sarı