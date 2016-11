ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Başkan Çetin, "2016 Ekim ayı enflasyonu bir önceki aya göre TÜFE’de yüzde 1,44, Yurtiçi ÜFE’de yüzde 0,84 olarak açıklanmıştır. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 7,16, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 2,84 olarak gerçekleşmiştir. İklim, ihracat yetersizliği nedeniyle tarım ürünleri fiyatlarının, iç ve dış talebin yavaşlaması sonucu sanayi ve hizmet sektörü fiyatlarının baskılanması sonucunda son 10 yılın en düşük Ekim ayı enflasyonu ile karşı karşıyayız" dedi.

Ekim ayı zam şampiyonu çarliston biber

Ekim ayı zam şampiyonun yüzde 39,46 ile çarliston biber olduğunu ifade eden Çetin, "Yüzde 38,91 ile salatalık ve yüzde 34,57 ile kazak (kadın için) olurken, en fazla düşüş gösteren seçilmiş maddeler yüzde 32,52 ile limon, yüzde 26,85 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar ve yüzde 16,68 ile yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar olmuştur. Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada yüzde 2, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,76, lokanta ve otellerde yüzde 0,70 ve ev eşyasında yüzde 0,59 artış gerçekleşmiştir."

En çok giyim ve ayakkabı fiyatları arttı

ATSO Başkanı Davut Çetin şöyle devam etti: "Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 10,43 ile ’giyim ve ayakkabı’ grubunda görülürken bunu yüzde 2 ile ’ulaştırma’, yüzde 1,76 ile ’gıda ve alkolsüz içecekler’ grubu izlemiştir. En yüksek düşüş yüzde 1,03 ile ’eğlence ve kültür’ grubunda gerçekleşmiştir. Yüzde 1,44 olarak açıklanan TÜFE’deki ana harcama gruplarının etkisine baktığımızda yüzde 0,73 lük artışın giyim ve ayakkabı grubundan, yüzde 0,39’un gıda ve alkolsüz içecekler grubundan geldiğini görüyoruz. Yani açıklanan aylık TÜFE’nin yüzde 78’inin gıda ve giyim kaynaklı olduğunu görüyoruz."

Tarımda enflasyon düşük, gıdada fazla

Giyimde mevsimsel olarak beklenen bir artışın yaşandığını kaydeden Çetin, "Sebze fiyatlarında mevsimsel artışa karşılık, narenciye, nar, elma, patates, kuru soğan üretici fiyatlarında geçen yıla göre önemli düşüş görülmektedir. Bu ürünlerde iç ve dış talebi teşvik edecek üretici desteklerin gündeme gelmesi gereklidir. Ancak tarımda yıllık enflasyon düşük olmasına rağmen, kış aylarında gıda fiyatlarındaki artış nedeni ile farklı bir algı ortaya çıkmaktadır. Gıdada enflasyonu dizginlemek için lojistik, ambalaj, soğuk hava ve soğuk zincir altyapısı ve en önemlisi üretici-tüketici kooperatiflerinin güçlendirilmesi konusunda bütüncül adımlar atmamız gerekmektedir" diye konuştu.

En yüksek yıllık artış alkollü içecekler ve tütünde

Çetin, "Yıllık bazda enflasyondaki en fazla artış yüzde 22,61 ile ‘alkollü içecekler ve tütün’, yüzde 9,58 ile ’eğitim’ ve yüzde 9,39 ile ’sağlık’ gruplarında gerçekleşmiştir. Yİ-ÜFE’de, sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,79 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,93 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0,31 düşüş ve su sektöründe yüzde 0,58 artış olarak gerçekleşmiştir."

Batı Akdeniz’de enflasyon Türkiye ortalamasının üzerinde

Batı Akdeniz enflasyonunun Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu ifade eden ATSO Başkanı Çetin, "Bölgemizdeki TÜFE oranı, aylık yüzde 1,74, on aylık yüzde 6,62 ve yıllık bazda yüzde 7,44 olarak gerçekleşmiştir. TR61 Bölgesi (Antalya-Isparta-Burdur), 26 bölge arasında aylık enflasyonda 4., on aylık enflasyonda 10., yıllık enflasyonda ise 13.sırada yer almıştır. Bu oranlara göre Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi’nin, aylık, on aylık ve yıllık bazda ortalamanın üzerinde olduğu görülmüştür. Bölgede ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 13,96 ile ’giyim ve ayakkabı’ grubunda görülürken en fazla düşüş ise yüzde 0,49 ile ’eğlence ve kültür’ gurubunda görülmüştür. Yıllık enflasyonda ise en fazla artış yüzde 22,70 ile ’alkollü içecekler ve tütün’, yüzde 11 ile ’çeşitli mal ve hizmetler’ ve yüzde 10,64 ile ’sağlık’ gruplarında görülmüştür" dedi.