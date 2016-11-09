1’inci KKTC Fuarı ve Tanıtım Günleri İstanbul’da geniş katılımla gerçekleştirildi. Fuara KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün yanı sıra KKTC Ekonomi ve Sanayi Bakanı Sunat Atun da katıldı. Stantları gezen Atun daha sonra, açıklamada bulundu. Atun, fuarın KKTC’nin organize ettiği ve katıldığı en büyük uluslararası fuarlardan birisi olduğunu kaydederek, “Özellikle MÜSİAD EXPO 2016 ile yapılıyor olması bizim için çok büyük bir avantaj. Burada da 200 bin katılımcı öngörülüyor. Bu katılımcıların KKTC reyonlarını da ziyaret etmesi bize önemli bir açılım sağlayacaktır. Burada ilk kez sanayicimiz, turizm ve üniversitelerimiz olarak bu kadar büyük bir katılım gerçekleştirmiş oldu. Bu büyük katılım KKTC’nin ihracat ufkunu daha da açacaktır. 2009’lardaki 70-80 milyonların konuşulduğu günlerde 2016 yılı bitmeden KKTC’nin ihracatı 250 milyon TL’ye dayanmıştır. Bu ufukları açan ihracatçımızla, KKTC sanayisi ve sanayicimizle gurur duyuyorum” dedi.

Ali Canberk Özbuğutu



