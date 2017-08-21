ATÜ’nün internet dizisi ‘Uçar Ailesi’ yayında

Gümrüksüz mağaza işletmeciliğinin liderlerinden ATÜ Duty Free, sadece dijital platformlar üzerinden yayınlanacak internet dizisinin ilk bölümünü paylaştı. Uçmayı seven ‘Uçar Ailesi’nin ATÜ Duty Free’deki maceralarını anlatan dizide Mesut Yar ve Merve Oflaz da konuk oyuncu olarak yer alacak. Çekimleri İstanbul Atatürk Havalimanı ATÜ Duty Free mağazalarında gerçekleştirilen dizinin oyuncuları arasında Korel Cezayirli, Zeynep Ender İge, Feriha Eyüpoğlu, Demir Parscan, Alisa Sezen Sever ve Sezgi Deniz yer aldı. Ayrıca, Merve Oflaz ve Mesut Yar da konuk oyuncu olarak dizide yer aldılar.

ATÜ Duty Free Genel Müdürü Ersan Arcan “ATÜ Duty Free olarak yolcularımızın ihtiyaçlarını ve isteklerini önceden bilerek en iyi müşteri deneyimini yaşatmak üzere hareket ediyoruz. Markalı içeriğin trend olduğu ve dijitalleşen dünyada yolcularımız ile dijital kanallardan iletişime geçmek için Uçar Ailesi’ni oluşturduk.Yılların deneyimi ve kullanıcı içgörülerini bir araya getirdiğimiz projemiz ile yolcular ve ATÜ Duty Free markası arasında henüz yolculuklarına başlamadan güçlü bir bağ kurmayı hedefliyoruz” dedi.