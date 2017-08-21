Diğer
Kategoriler

ATÜ’nün internet dizisi ‘Uçar Ailesi’ yayında

ATÜ Duty Free, sadece dijital platformlar üzerinden yayınlanacak internet dizisi ‘Uçar Ailesi’nin ilk bölümünü paylaştı.

ATÜnün internet dizisi Uçar Ailesi yayında

21 Ağustos 2017 12:21

Gümrüksüz mağaza işletmeciliğinin liderlerinden ATÜ Duty Free, sadece dijital platformlar üzerinden yayınlanacak internet dizisinin ilk bölümünü paylaştı. Uçmayı seven ‘Uçar Ailesi’nin ATÜ Duty Free’deki maceralarını anlatan dizide Mesut Yar ve Merve Oflaz da konuk oyuncu olarak yer alacak. Çekimleri İstanbul Atatürk Havalimanı ATÜ Duty Free mağazalarında gerçekleştirilen dizinin oyuncuları arasında Korel Cezayirli, Zeynep Ender İge, Feriha Eyüpoğlu, Demir Parscan, Alisa Sezen Sever ve Sezgi Deniz yer aldı. Ayrıca, Merve Oflaz ve Mesut Yar da konuk oyuncu olarak dizide yer aldılar.

ATÜ Duty Free Genel Müdürü Ersan Arcan “ATÜ Duty Free olarak yolcularımızın ihtiyaçlarını ve isteklerini önceden bilerek en iyi müşteri deneyimini yaşatmak üzere hareket ediyoruz. Markalı içeriğin trend olduğu ve dijitalleşen dünyada yolcularımız ile dijital kanallardan iletişime geçmek için Uçar Ailesi’ni oluşturduk.Yılların deneyimi ve kullanıcı içgörülerini bir araya getirdiğimiz projemiz ile yolcular ve ATÜ Duty Free markası arasında henüz yolculuklarına başlamadan güçlü bir bağ kurmayı hedefliyoruz” dedi. 

Etiketler: ATÜ Duty Free


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç