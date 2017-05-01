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ATV ile uçuruma yuvarlanan genç hayatını kaybetti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde dağlık alanda ATV gezerken uçuruma yuvarlanan genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleleri rağmen hayatını kaybetti.

ATV ile uçuruma yuvarlanan genç hayatını kaybetti

01 Mayıs 2017 20:17
ATV ile uçuruma yuvarlandı! - Tıkla İzle

Kaza, saat 15.00 sularında Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesi Karkesen mevkisindeki dağlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla dağlık alana ATV ile gezmeye çıkan Pamukkale Üniversitesi 4’üncü sınıf öğrencisi Sergen Keleş (23), frene basmak yerine gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybederek 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Keleş, ATV’den savrularak yolun yaklaşık 15 metre aşağısında bulunan ağaçların olduğu alana savrulurken, ATV ise 30 metre aşağıda bulunan İsrafil Deresine uçtu.

Kaza sonrası kalbi duran Keleş’e yanındaki arkadaşları, ilk önce kalp masajı yaparak onu tekrar hayatta tutmaya çalıştı. Daha sonra arkadaşları hemen durumu 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine polis, sağlık, AFAD ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, 23 yaşındaki gencin kurtarılması için seferber oldu. Keleş’in hayatta kalması için sağlık ekipleri kalp masajı yaparken, itfaiyenin arama kurtarma ekibi sedyeyi iple aşağıya indirdi. Daha sonra itfaiye ekipleri, ağır yaralanan genci kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Kalbi ambulansta duran Keleş’e yapılan müdahaleyle tekrar hayata döndürdü.
Olay yerine sevk edilen ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan hastanede hayatını kaybeden PAÜ 4’üncü sınıf öğrencisi Sergen Keleş'in aslen Mardinli olduğu ve Mersin'de yaşadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Medeni Topaloğlu
 

Etiketler: atv, kaza


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