ATV sürücünün tehlikeli şovu kamerada

İstanbul Ataşehir'de bir ATV sürücüsü cadde üzerinde yaptığı tehlikeli hareketler, arkadan takip etmekte olan araç tarafından kaydedildi. Görüntülerde ATV sürücüsü önce, sağa sola tehlikeli hareketler yaptıktan sonra, direksiyonu bırakarak seyir halindeki ATV'nin üstüne çıkıyor. İki elini açarak yaklaşık dört saniye cadde üzerinde bu şekilde ilerliyor. Daha sonra arkada kendini çeken kameraya dönerek, el hareketleri yapıyor.

Bu görüntülerin ardından sürücü, ATV üzerinde hem kendi hem de trafikte bulunan şahısların canını hiçe saymaya devam ediyor.

Aydemir Kadıoğlu