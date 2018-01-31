Diğer
Kategoriler

Aubameyang resmen Arsenal’de

İngiliz ekibi Arsenal, Borussia Dortmund’un Gabonlu yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang’ı kadrosuna kattı. Arsenal'in bu transfer için kasasından 68 milyon Euro çıktığı iddia edildi.

Aubameyang resmen Arsenalde

31 Ocak 2018 15:00

Alexis Sanchez’in Manchester United’a transfer olmasının ardından ara transfer dönemini hareketli geçiren Arsenal, bir büyük ismi daha kadrosuna kattı. Takas sonucunda Henrikh Mkhitaryan’ı alan kırmızı-beyazlılar, bu sefer de Borussia Dortmund’un yıldız futbolcusu Pierre-Emerick Aubameyang’ı transfer etti. Arsenal de resmi internet sitesinden transferi kamuoyuna duyurdu. İngiliz devinin bu transfer için Dortmund’a 68 milyon Euro verdiği belirtildi. 

Yıldız futbolcu Dortmund’da 213 karşılaşmada 172 kez fileleri havalandırdı. Aubameyang, ayrıca 2015 yılında ‘Yılın Afrikalı Futbolcusu’ seçildi. 

Oğuzhan Ort
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç