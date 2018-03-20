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Aura Cebilon Unique’e bir ödül daha

2018’e ödüllerle giren Aura Cebilon Unique, 31'inci Uluslararası Tüketici Zirvesi 'Tüketici Kalite' ödülüne layık görüldü.

Aura Cebilon Uniquee bir ödül daha

20 Mart 2018 10:05

31'inci Uluslararası Tüketici Zirvesi 'Tüketici Kalite' ödülü sahibini buldu. Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törende ödülü, İhlas Pazarlama adına Pazarlama Müdürü Cüneyd Tural aldı. Tural, "'2018 German Desing Council' ödülünden sonra Tüketici Kalite ödülünü almaktan çok mutluyuz. 13 yıldır pazarda olan Aura Cebilon Su Arıtma Cihazı, tüm parçaları Amerikan Hijyen Vakfı (NSF) belgesine sahip bir üründür. Tüketicinin bunu farketmiş ve ödüllendirmiş olması çok önemli” diye konuştu. 

Merdiven altı ürünlere dikkat 

Cüneyd Tural, su arıtma cihazı alacak olanları da merdiven altı ürünlere karşı uyardı. Tural, “Su arıtma cihazı pazarı giderek büyüyor. Ancak bu büyüklüğün içinde merdiven altı üretim yapan ya da yurtdışından belgesiz ve kalitesiz ürün getirenler de var. Tüketicilerimiz aldıkları ürünün tamamının (NSF) belgeli olduğuna mutlaka dikkat etsinler. Ayrıca servis konusunda da çok dikkatli olmalılar. Servislerin değiştirdiği parçalarda mutlaka garantili ve (NSF) belgeli olmalıdır” diye konuştu. Türk Mühendisler tarafından geliştirilen Aura Cebilon Unique Şubat ayında da Almanya’da 'German Desing Council' tarafından verilen '2018 Yılın En İyi Tasarım Ödülüne' layık görülmüştü.  

 

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