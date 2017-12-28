Auto King'den yatırım fırsatı

Dayoğlu ayrıca, kurumsal bir marka çatısı altına girmeyen servislerin bu süreçte piyasadan yok olup gitme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını hatırlatarak, alımına başladıkları yeni franchise başvurularıyla bu dönüşümü kaçırmak istemeyenlere önemli bir fırsat sunduklarını ifade etti.

Oto bakım onarım alanında 17 yıldır faaliyet gösteren Auto King, 2018 yılında yeni konseptli servis merkezleri için franchise vererek büyüyecek. Hizmetlerini, 'Ekspres Mini Onarım ve Bakım Servisleri', 'Hasar Onarım Servisleri' ve 'Mobil Parça Onarım Servisleri' olmak üzere üç ana kategori altında toplayacak olan Auto King, belirlemiş olduğu bu konsept çerçevesinde önce İstanbul'da ardından yurt genelinde franchise verecek. Şirket olarak bu yeni servis tipleri ile ilgili tüm detay projeleri hazırladıklarını söyleyen Auto King Genel Müdürü Ayhan Dayoğlu, "Yeni uygulamaya öncelikle İstanbul'da başlıyoruz. 2018 yılında İstanbul'da yetkili servislerin ve sanayi sitelerinin olduğu bölgelerde 6 mobil parça onarım servisi açarken, mini onarım ihtiyaçlarını hızlıca karşılayıp İstanbul trafiğinde zaman kaybetmek istemeyen araç sahiplerine hizmet edecek 6 tane ekspres mini onarım ve bakım servisini devreye almayı hedefliyoruz. Buna ilave olarak yeni bir hasar onarım servisi inşaatını tamamlarken yılda 10 bin araç onarımı yapabilecek hasar onarım servislerini de yapıya katacağız. Yeni bayilerimiz bu ayrıcalıklı servis modeline sahip olacak. Başvuruları toplamaya başladık. İstanbul ardından yurt genelindeki franchise sayımızı da artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"İyi usta, iyi servis kavramı tarih oluyor"

Araç servis hizmetlerinin sadece onarım yapmanın ötesine geçtiğini belirten Auto King Genel Müdürü Ayhan Dayoğlu, hizmetlerin artık teknoloji, müşteri beklentileri ve paydaşların oyun kurallarıyla birlikte farklı bir boyut kazandığını söyledi.

Dayoğlu, "Araçların gelişen teknolojilerine cevap verebilmek için yılların ustası olmak artık tek başına yeterli değil. Bu gelişimi takip edip öğrenmek ve doğru çözümü üretmek gerekiyor. Bu durumda da iyi usta, iyi servis kavramı tarih oluyor. Servisçilik artık, bir bütünün önemli bir parçası olmaktan geçiyor. Bu durumda servislerin büyük bir çatı altında buluşup ortak fayda oluşturması gerekiyor" diye konuştu.

En fazla franchise başvurusunun hali hazırda araç servisi üzerine faaliyet gösteren işletme sahiplerinden geldiğine dikkat çeken Dayoğlu, yetkili bayi ya da akaryakıt istasyon sahiplerinden de başvuru geldiğini sözlerine ekledi.

60 bin araç mini onarım için geliyor

Sigorta şirketleri ile içinde oldukları yakın iş birliği sayesinde, kendi müşteri portföyleri haricinde 1,5 milyon sigortalıya hizmet verdiklerini belirten Ayhan Dayoğlu, "Bugün yurt içinde ve yurtdışında 52 servis noktasıyla hizmet veriyoruz. Her yıl mini onarım hizmetinden yararlanan araç sayısı 60 bin adet mertebesine. Auto King servisleri dışından toplanıp onarılarak tekrar ilgili servise gönderilen parça sayısı da 160 bin adet seviyesine yükseldi. Türkiye'de 120 bin metrekare toplam kapalı alanda, 120 adet mobil servis aracı ile bin 600 teknisyen ve yönetici sayesinde, bilgi işlem alt yapısı, eğitim akademisi ve operasyonlarla bu süreci yönetebilen bir başka firma daha yok" değerlendirmesini yaptı.