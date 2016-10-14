Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Auxerre'in yeni sahibi Çin şirketi ORG

Auxerre'in yeni sahibi Çin şirketi ORG

Fransa'nın köklü futbol kulüplerinden Auxerre, Çinli şirket ORG tarafından satın alındı.


14 Ekim 2016 09:28

France Info'ya göre, dün Paris'te toplanan Auxerre yönetim kurulu, kulübün yüzde 60'lık hissesinin Çin grubu ORG Packaging'e devrini onayladı. Söz konusu pay, daha evvel Limido ailesinin elindeydi.
Yönetim kurulunca görev süresi uzatılan Başkan Guy Cotret, Çinli grubun takım için üç yıl içinde 6 milyon avro tutarında ilave yatırım sözü verdiğini söyledi. Başkan Guy, takımın yeni sahiplerinin kulübü ileri götürme konusunda kararlılık gösterdiğini kaydetti.
111 yıllık tarihe sahip Auxerre 1996 yılında Fransa Lig Şampiyonluğu'nu kazanmıştı. Müzesinde dört Fransa Kupası da bulunduran kulüp, son yıllarda sergilediği kötü performans sebebiyle 2. Lig'de mücadele veriyor.
Avrupa futbol piyasasında bu yıl adından sıkça söz ettiren Çinli şirketler, Milan, Liverpool, Atletico Madrid gibi dev kulüplere yüz milyonlarca avro yatırım gerçekleştirdi.
 

Etiketler: Auxerre, Çin, ORGi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!