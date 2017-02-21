AUZEF ders kaydı nasıl yapılır? AUZEF bahar dönemi ders kayıtları başladı. AUZEF öğrencileri AUZEF ders kaydı nasıl yapılır sorusunun cevabını arıyor. Sizler için AUZEF ders kaydı nasıl yapılır sorusunun cevabını derledik. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme kılavuzuna göre ders kayıt işlemleri 20 Şubat ve 3 Mart 2017 tarihleri arasında tamamlanacak. AUZEF öğrencileri öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders kayıtlarını yaptıktan sonra harç ücretlerini ödeyecekler.

AUZEF DERS KAYDI NASIL YAPILIR?

AUZEF öğrencileri AKSİS’e kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra “OBS” butonu tıklanacak. Sol tarafta bulunan ders alma kısmına tıklanarak ders seçme işlemi yapılacak. Ders seçme tamamlandıktan sonra kaydetmeyi unutmayınız. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF 2016 - 2017 yılı bahar dönemi kayıt yenileme işlemi ders seçme işleminin ardından harç ödemesi ile son bulacak. AUZEF harç ödeme işlemi yine OBS üzerinden yapılacak.

AUZEF AKADEMİK TAKVİM

Bahar dönemi vize sınavları: 8 – 9 Nisan 2017 ikinci hafta 15-16 Nisan 2017

Final sınavları: 3-4 Haziran 2017