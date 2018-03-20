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AUZEF sınavları ne zaman? AUZEF sınav tercihleri son gün tarihi !

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) 2017-2018 Bahar Dönemi sınav merkezi tercihleri başlatıldı. Kurumun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada başvuruların 19 Mart tarihinden itibaren alınmaya başladığı bildirildi. Peki AUZEF Bahar dönemi sınav merkezi tercihi nasıl yapılır? AUZEF sınav tercihleri için son gün ne zaman? AUZEF sınavları ne zaman yapılacak?

AUZEF sınavları ne zaman? AUZEF sınav tercihleri son gün tarihi !

20 Mart 2018 14:59

İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olarak hizmet veren AUZEF bir diğer adıyla Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin, 2017-2018 eğitim yılı Bahar Dönemi vize için sınav merkezi tercihleri başladı. AUZEF dekanlığından belirtilen açıklamaya göre fakültenin öğrencileri 6 farklı merkez için tercih yapabilecek. Peki AUZEF bahar dönemi sınav tercihleri ne zaman bitiyor? Adaylar hangi merkezleri tercih edebilecek? İşte AUZEF 2017-2018 Bahar Dönemi sınav merkezi tercihi hakkında adayların merak ettiği tüm detaylar ve cevapları...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından öğrencilere yapışan duyuruya göre sınav yeri tercih işlemleri 19 Mart 2018 saat 16.00 ile 25 Mart 2018 saat 23.59 arasında yapılacaktır. 19-25 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan sınav merkezi tercihleri 2017-2018 Bahar dönemi Ara sınav (Vize) için geçerli olacaktır.

TERCİH YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Öğrenciler İstanbul’da ‘İstanbul (Beyazıt), İstanbul (Avcılar), İstanbul (Beşiktaş), İstanbul (Kadıköy), İstanbul (Kartal), İstanbul (Beykoz)” olmak üzere 6 farklı merkez için tercih yapabilecek. Üniversite ayrıca öğrencileri AKSİS ve sınav sistemlerinde bulunan iletişim bilgilerinin güncel ve hatasız olduğundan emin olması konusunda da uyardı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre sınav yeri tercihi yapmayan öğrencilerin sınav merkezi 2017-2018 güz dönemi Telafi sınavındaki sınav merkezi olarak belirlenecek. 

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AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

Ön Lisans, Lisans ve Lisans Tamamlama bölümleri dahil toplam 15 programda eğitim veren AUZEF sınav tarihleri belli oldu.

Bahar Dönemi Ara Dönem (Vize) Sınavları 21-22 Nisan 2018

Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 26-27 Mayıs 2018

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 30 Haziran - 1 Temmuz 2018

 

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