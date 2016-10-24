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Av. Ejder Demir, '15 Temmuz Kahramanları Gecesi' düzenledi

Av. Ejder Demir, 15 Temmuz kahramanları için özel bir program düzenledi.

Av. Ejder Demir, 15 Temmuz Kahramanları Gecesi düzenledi

24 Ekim 2016 09:52

Av. Ejder Demir, 15 Temmuz kahramanları için özel bir program düzenledi. Programa İstanbul Bakırköy Emniyet Müdürü Murat Çetiner, Güneydoğu’da 35 yıldır terörle mücadele eden Babat Aşireti lideri Hazım Babat, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Düzenlenen gecede konuşan Demir, 15 Temmuz şehitlerini minnet ve rahmetle anarak, o gece vatandaşların sokaklara çıkıp uçak ve tankların karşısına dikilerek bu hain girişimi akamete uğrattığını ifade etti.

Milletin cesaretle idaresine sahip çıktığını vurgulayan Demir, "Aziz milletimiz bu duyarlılığıyla saygınlığına ve büyüklüğüne yaraşır biçimde hareket ederek, tarihimizin gurur dolu en önemli sayfalarına bir yenisini daha eklemiştir." dedi. Düzenlenen geceye katılan özellikle 15 Temmuz kahramanlarından Bakırköy Emniyet Müdürü Murat Çetiner'e çok teşekkür ettiklerini belirten Demir, devlet ve millet olarak 15 Temmuz'un çok iyi bir şekilde analiz edilmesi gerektiğini anlatarak, birlik ve beraberliğin öneminin altını çizdi.

Kendileri için düzenlenen geceden çok memnun kaldıklarını belirten Babat Aşireti lideri Hazım Babat , "15 Temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak, milletimiz, darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Özellikle o gece bizzat şahit olduğumuz kendisini Şırnak dağlarındaki kahramanlıklarından tanığımız değerli Emniyet Müdürümüz Murat Çetiner, tankların üstüne çıkıp çok büyük riskler alarak olası daha büyük faciaların önüne geçmiştir" dedi. 


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