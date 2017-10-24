Av. Melih Akkurt’tan hukuk öğrencilerine tavsiyeler

Avukat Melih Akkurt, zorlu bir meslek dalı olan ‘hukuk’ bölümünde okuyan genç hukukçuların, geleceğini nasıl şekillendirmesi gerektiği konusunda henüz tam bir fikir sahibi olmadıklarını belirtti. Avukat Akkurt genç hukukçulara başarı tavsiyelerinde bulundu.

“Okulu önemseyin, çalışma ortamınızı siz seçin”

Melih Akkurt genç hukukçular için ilk olarak okulun çok önemli olduğunu vurguladı. Mesleğe başlayanlar için verdiği ilk mesaj ise; “Eğitimin yadırganmaması gerektiği ve okulda alınan eğitim ile geleceğe sağlam adımlar atabilmeleri” oldu. Aynı zamanda çalışma ortamına da değinen Akkurt, çalışma ortamının doğru seçilmesi gerektiğini, öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam bulmaları gerektiğini de dile getirdi.

“Mesleğinize sahip çıkın”

Akkurt'un bir diğer tavsiyesi ise genç hukukçuların sahip oldukları mesleklerine sahip çıkmaları gerektiği oldu. Akkurt genç hukukçulardan hukuka ve hukukçuya saygılı olunması gerektiğini, mesleklerine sahip çıkarak geliştirilmesi konusunda her türlü emeği sarfetmelerini istedi.

“Mutlaka dil öğrenin”

Genç hukukçulara verilen bir diğer önemli mesaj ise yabancı dil konusu oldu. Uluslararası bir hukuk bürosunda çalışmak için iyi bir İngilizce bilinmesi gerektiğini vurgulayan Melih Akkurt başka bir dil bilmenin de büyük bir avantaj sağlayacağını dile getirdi. Yabancı dili çok iyi bilmenin uluslararası hukuk alanında kendilerine büyük avantajlar sağlayıp daha farklı çözümler bulmalarını sağlayacağını açıkladı.

“Meyve veren ağaç taşlanır”

Çalışmanın öneminden bahseden Melih Akkurt ‘Meyve veren ağaç taşlanır’ sözünü dile getirerek genç hukukçuların sürekli kendilerini geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Hukukun çok yönlü ifadelerinin olduğuna ve bu farklı ifadeleri yorumladıklarında onlara yöneltilen eleştirilerle ilgili bağımsız bir şekilde tekrardan farklı yönlerle inceleyip farklı açıklamalarını görmeleri gerektiğini söyledi.

“Gözünüzde büyütüp, efsaneleştirmeyin”

Melih Akkurt, öğrencilerin örnek aldıkları hocaları ve hukukçuları gözünde büyütmemeli gerektiğini de aktardı. Herkesin bu yollardan geçtiğini ve belirli bir zamanda buraya geldiklerini ve gözünde efsaneleştirmemeleri gerektiğine dikkat çekti. Her şeyin çok okumakla, çok çalışmakla ve inceleme yapmakla mutlaka iyi bir şekilde öğrenileceğini ve alanlarında uzman olabileceklerini söyledi.

“Sosyal olun”

Hayatınızı sadece fakülte sıralarında geçmemesi gerektiğine vurgu yapan Akkurt genç hukukçuların sosyal aktivitelere de zaman ayırması gerektiğini dile getirdi. Sosyal aktivitelerle zaman zaman kafanızı rahatlatabilirsiniz. Kendilerine zaman ayırmadan çalıştıklarında sağlıklı yorumlar yapamacaklarını ve verimli çalışma gerçekleşmeyeceğini belirtti.

“Dersleri kanundan takip edin”

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Akkurt alınan derslerin kanundan da takip edilmesi gerektiğini dile getirdi. Dersleri kanundan takip etmeniz, hem kanun kullanmayı öğrenmenize hem de kanunu öğrenerek çözümlerde pratikleşmenize yardımcı olacaktır açıklamasında bulundu.