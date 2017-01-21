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Av tüfeği ile dedesinin kardeşini vurdu

Gaziantep'te miras tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi, dedesinin kardeşini av tüfeği ile vurdu.

Av tüfeği ile dedesinin kardeşini vurdu

21 Ocak 2017 18:21

Olay, bugün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi, Günbulur Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, miras paylaşımı yüzünden aralarında anlaşmazlık çıkan aynı ailenin fertlerinin tartışması kavgaya dönüştü. İddiaya göre bu sırada İ.A. (23) evde bulunan av tüfeğini alarak dedesinin kardeşine doğru ateş etti. Tüfekten çıkan kurşunların isabet ettiği 55 yaşındaki Bilal Dik kanlar içinde yere yığıldı.

Daha sonra Dik, yakınlarının aracıyla Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine getirildi. Acil serviste tedavi altına alınan Bilal Dik’in sağlık durumu ciddiyetini korurken, av tüfeğini ateşlediği iddia edilen İ.A. (20) ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Mehmet Bulut


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