Edinilen bilgilere göre, Bergama ilçesi Zeytindağ Mahallesi'nde bir çiftçi tarafından yol kenarında zeytin tarlasında bir erkek cesedi bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin Manisa'nın Soma ilçesinde ikamet eden inşaat işçisi Nihat Özgüden'e (53) ait olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmada Özgüden'in başka bir yerde sırtından av tüfeğiyle vurulduktan sonra cesedinin Zeytindağ Mahallesi Bozyer mevkiinde yol kenarındaki zeytinliğe atıldığı belirlendi. Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Özgüden'in cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Yılmaz Sarıpınar

MANİSA