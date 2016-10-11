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Av. Uğur Tarhan: "İstanbul Barosu’nda İMAG rüzgarı esecek"

23 Ekim’de gerçekleşecek olan İstanbul Barosu seçimlerine İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu (İMAG) olarak katıldıklarını ifade eden Av. Uğur Tarhan, "İstanbul Barosuna İMAG rüzgarı esecek’’ dedi.

Av. Uğur Tarhan: &quot;İstanbul Barosunda İMAG rüzgarı esecek&quot;

11 Ekim 2016 11:52

İlk kez katıldıkları 2014 seçimlerinde bin 502 oy alarak dikkatleri üzerine çeken Milliyetçi Avukatlar Grubu bu seçimlerde Baro Başkanlığına talip olduklarını çalışmalarıyla sergiliyorlar. Av. Ali Rıza Kaplan’ın Baro Başkan adayı olarak yer aldığı güçlü bir liste ile seçimlere hazırlanan İMAG, İstanbul’daki tüm adliyeleri afişleri ile donattı. Baro seçimleri ve İMAG hakkında görüşlerini dile getiren Av. Uğur Tarhan, "Bu ülke hepimizin. Adalet ise herkese lazım, İstanbul baro seçimleri ülkemize hayırlı olsun. Güzel ülkemizin huzurunu bozmak isteyenlere bu aziz milletimiz kesinlikle fırsat vermeyecektir. Baro seçimlerinde hukukçular olarak birlik ve beraberlik seferberliği ruhunu ortaya koymamız lazım" dedi.

Tarhan, "Ekim ayı itibariyle yurt genelinde Baro seçimleri yapılıyor. Bugüne kadar başta Erzurum, Kayseri, Karabük, Mersin, Konya Karaman olmak üzere birçok ilde Milliyetçi adaylar seçimleri kazandılar. İstanbul Barosu seçimleri ise 23 Ekimde gerçekleşecek. İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu büyük bir heyecan ve azimle seçimlere hazırlanıyor. İMAG bu yarışta milli düşünen, Cumhuriyetin kurucu felsefesine ve kazanımlarına sahip çıkan bütün meslektaşlarımızın oylarına taliptir. İstanbul Barosuna İMAG yakışır" ifadelerini kullandı.

Etiketler: İMAG, İMAG rüzgarı, uğur tarhan


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