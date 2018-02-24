Av yasağı başlıyor|2017-2018 Av yasağı ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerindeki iklimsel olarak oluşan bölgesel farklılıklar göz önüne alınarak Merkezi Av Komisyonu tarafından av hayvanları için belirlenen avlanma süresi 25 Şubat 2018 tarihi itibarı ile tüm bölgelerde sona eriyor. Av dönemleri, av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme dönemi göz önüne alınarak belirlenmektedir” denildi.

“51 bin 853 defa avlanma kotası alındı”

Orman Su İşleri Tekirdağ Şube Müdürlüğü’nden av yasağıyla ilgili yapılan açıklamada ise, “Marmara Bölgesinde bulunan Tekirdağ ilimizde avcılık 19 Ağustos 2017 tarihinde 1. grup kuşlar ve 2. grup memeliler ile başlayan av dönemi 25 Şubat 2018 tarihinde bitiyor. 2017-2018 Av dönemi boyunca ilimizde 28 adet genel, 6 adet devlet avlağı olmak üzere toplam 34 adet avlakta avcılarımız 29 kuş, 6 memeli türü için “Avlanma İzin Belgesi” alarak avlandılar. Avlaklarda avcılar tarafından toplam 51 bin 853 defa avlanma kotası alındı. Şube Müdürlüğümüz Av Koruma ve Kontrol ekiplerince bin 696 avcı denetlenmiş olup, usulsüz avcılık yapan 97 kişiye idari işlem uygulanmıştır. Yeni av dönemi başlangıcına kadar avlaklarda avcılık yapmak, köpek eğitimi için av sahalarında köpek gezdirmek kesinlikle yasaktır. Av dönemi haricinde avlanan veya av ve yaban hayvanlarını rahatsız edici faaliyetler de bulunanlar idari işlemlere maruz kalacaklarını unutmamalı, en önemlisi de tabiata verecekleri telafisi mümkün olmayan zararlar konusunda bilinçli ve duyarlı olmalıdırlar” şeklinde uyarıda bulunuldu.

“Ürünleri koruma belgesi avcılıkta kullanılamaz”

Açıklamada ayrıca, “Bağ ve bahçeleriyle ürünlerini, sürülerini, kendilerini korumak durumunda olanların avlanma amacı dışında silah taşıma ve bulundurmak istemeleri halinde Şube Müdürlüklerimizden, istenilen evrakları tamamladıkları halde ürünlerini korumak maksatlı belge düzenlenecektir. Ancak bu belge koruma maksatlı olduğundan, avcılık amacı ile kullanılamaz. 2018-2019 Av Dönemi, Merkez Av Komisyonu tarafından İl Av Komisyonlarından gelen görüş ve öneriler doğrultusunda belirlenecektir” ifadelerine yer verildi.