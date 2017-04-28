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Av yasağı olta balıkçılarını sevindirdi

15 Nisanda başlayan av yasağıyla birlikte Çanakkale’de olta balıkçılarının yüzü gülüyor.

Av yasağı olta balıkçılarını sevindirdi

28 Nisan 2017 16:07
Av yasağı olta balıkçılarını sevindirdi - Tıkla İzle

Çanakkale’de GESTAŞ feribot iskelesinde 7’den 70’e kadından erkeğe onlarca kişi olta sallıyor. Kimisi kahvehanelere gitmek yerine balık tutarak stres atıyor, kimisinin maksadı yiyeceği kadar balık tutmak. İskeleden olta atan balıkçılar izmarit, kocagöz, kupa, isparya gibi balık yakalıyor. Tekneyle boğaza açılan bazı olta balıkçıları ise mercan ve lüfer gibi balıklar yakalayarak yat limanı önünde satıyor. Vatandaşlarsa olta balık balıklarına ilgi gösteriyor.

Olta balıkçılığı yapan emekli Mustafa Şen,“Balıkçılık, bu ara güzel. Her gün yiteceğimiz balığı alıyoruz. İzmarit, kocagöz, kupa, isparya bunlar çıkıyor. Av yasağının başlamasıyla birlikte küçük balıklar kenara daha çok gelmeye başladı. Kuşların dansı gibi denizin üstünde küçük balıklar dans ediyor. Bu ilerisi için bence umut verici. Bazı gün 4-5 kilo balık yakalıyorum” dedi.

50 yıldır balıkçılık yapan 62 yaşındaki Necmi Kanber, “Balıklar çok zayıf. Balık yok. Akan balık yok. Meralar bozuldu. Dipleri kazıdılar kazıdılar, ne midye kaldı ne taş kaldı. Hiçbir şey kalmadı. Av yasağının faydası olacak. Bu sene çok güzel sardalya var. Seneye Allah nasip ederse çok bol sardalyamız var. Şu anda 10 liraya balık satıyoruz. 1 buçuk kilo mercan 40 lira. Lüferin tanesi 25 lira. Bu balığı İstanbul’da 50 liraya dahi alamazsın. Vatandaş ilgi gösteriyor. Satışlar gayet güzel” şeklinde konuştu.

Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce


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