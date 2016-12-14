Edinilen bilgiye göre, Keşan’a bağlı Büyükdoğanca Köyü’nde çiftçilik yapan İbrahim Develi (64), öğle saatlerinde eşine ava gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Develi'nin hava kararmasına rağmen evine dönmemesi üzerine şüphelenen eşi, durumu komşusuna haber verdi. Traktörüyle köy çevresinde aramaya çıkan komşusu, İbrahim Develi'yi köy karşısı mevkiindeki bir tarlada hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri Develi'nin öldüğünü belirledi.

İbrahim Develi'nin cesedi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Develi'nin kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği sanılıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Turgay Balcı