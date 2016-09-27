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Ava giden dolandırıcılar avlandı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, 100 TL para istediği iddia edilen dolandırıcılık şebekesinin üyeleri, muhtarın zekice oyunu ve durumu polise bildirmesiyle suçüstü yakalandı.

Ava giden dolandırıcılar avlandı

27 Eylül 2016 22:16

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahalle Muhtarı Sedat Okşar’ın muhtarlığa ait sabit telefonuna arayan dolandırıcılar, kendilerini Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan emniyet mensupları olarak tanıttı. Dolandırıcılar, muhtar Okşar’ın FETÖ ile bağlantısının olduğunu ifade ederek 100 TL para istedi. Telefondaki kişilerin dolandırıcı olduğunu anlayan muhtar, hemen durumu polis bildirerek bir yandan da dolandırıcılarla konuşmaya devam etti.

Muhtar seçmen kağıtlarıyla kandırdı

Dolandırıcılar, muhtara bankada parasının olup olmadığını sordu. Muhtar Sedat Okşar, parasını 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çektiğini ve paraları evde tuttuğu yalanını söyledi. Dolandırıcılar da, bu paraların kendilerine getirmesini ve seri numaralarının inceleyeceklerini belirtip kendilerinin tuzağa düştüğünden habersiz muhtarı kandırmaya çalıştı. Muhtar Okşar ise dolandırıcılara zeki bir yöntemle ders verdi. Çete üyelerinden bir adres alan Okşar, hemen muhtarlıkta bulunan seçmen kağıtlarının üzerine yüzlük bankonotlar koyup zanlıların verdiği adrese poisle gitti. Olay yerine gelen İ.K. (36) ve H.Y. (36) isimli şahıslar, polislerin kovalamacasıyla yakalandı. Yakalanan şahıslar Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alındı.


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