Edinilen bilgiye göre, Doğanşehir ilçesi Polatdere Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Yıldırım (54) dün ava çıktı. Ancak kendisinden uzun süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirince arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları gece boyunca sürdü. AFAD ekiplerinin de katıldığı arama çalışmaları sabah yeniden başladı. Jandarma ekipleri sabah erken saatlerde Hampınar mevkiinde kayıp şahsın cesedini donmuş olarak buldu.

Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.