Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, 29 Ekim 2016 tarihinde saat 12.13 sularında, Hakkari/Çukurca Hisar Dağı Binlis T. Bölgesinde bulunan TSK unsurlarına bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu 3 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin Irak Kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde oldukları tespit edildi ve Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen 1 doçka uçaksavar MTF mevzi, 3 havan mevzi olmak üzere dört hedef imha edildi, mevzii içinde ve civarında bulunan 10 kadar terörist de etkisiz hale getirildi.

Ayrıca Irak Kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 havan mevzii de imha edildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.

Caner Ünver

