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Avatar Atakan hakkında Türk milletini aşağıladığı gerekçesiyle soruşturma izni istendi

Survivor'un 'Avatar' lakaplı şampiyonu Çağan Atakan Arslan'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir görüntüsünde, "Türklüğü, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçu işlediği gerekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığından soruşturma izni istedi.

Avatar Atakan hakkında Türk milletini aşağıladığı gerekçesiyle soruşturma izni istendi

16 Şubat 2017 14:23

Survivor'un 'Avatar' lakaplı şampiyonu Çağan Atakan Arslan sosyal medya hesabı üzerinden bir görüntü paylaşmış, görüntüde küfür ettiği iddia edilmişti. Görüntü, 18 Ekim 2016 tarihinde bir televizyon kanalında yer alan bir programda yayınlanmıştı.

Bunun üzerine gelen bir şikayeti dikkate alan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Ertuğrul Sarıyar, Atakan Arslan hakkında "Türklüğü, cumhuriyeti,devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçu işlediği gerekçesiyle Adalet Bakanlığından soruşturma izni istedi.

Adalet Bakanlığı Genel Müdürlüğünden cevap gelmesi bekleniyor. 

Etiketler: avatar atakan, çağatay atakan arslan, survivor atakan


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