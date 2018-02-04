Avcı: '90. dakikada kaybetmek üzücü'

Konya Büyükşehir Stadyumu toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Çalışmalarımız da özellikle ligin en fazla direğe oynayan takımı birinci bölgeyi kullanmayan ikinci ve üçüncü bölgeyi daha çok kullanan bir takım. Burada birinci konu başlığı direkt oyundan düşen topları alabilmek ikinci topları alabilmek, burada stoperleri kafaya çıkarmadan merkez orta sahaları kafaya çıkartıp kenar oyuncuların sıkışmasıyla birinci plan rakibin opsiyonları anlamında buydu. İkinci ve üçüncü bölgeye geçtiklerinde pas oyununu oynayabilen bir takım. Bunda da özellikle saha kenar kullanımları fazla bir takım. Ligin en fazla saha kenarını Skubic tarafını kullanan bir takım. Bu opsiyonların karşısında da özellikle topa sahip olup çalıştığımız opsiyonlar vardı. İlk golde bu attığımız opsiyon gollerden bir tanesiydi. Hem rakibin savunması çok öne çıkıyordu bu araya yapılan koşular bizim için çok değerliydi, bu şekilde golü bulduk. Ama topa sahip olma oranını tam olarak bilmiyorum ama ağır oynamamız Konyaspor’un şiddetli bu baskıyı bize hissettirmesi bundan evvel kurduğumuz oyun opsiyonlarının gerçekleştiremedik. Ama buradaki gibi bazen gerçekleştiremediklerimiz bu oyun böyle. Bazen kenara öndeki oyuncuları getirmeden buradaki rakibin boyunun biraz uzatarak bu oyunu opsiyon denemeye başladık” dedi.

"90. dakikada kaybetmen bizim açımızdan üzücü"

İkinci yarıda rakibin baskılı gibi gözüktüğünü vurgulayan Abdullah Avcı, “Pozisyon vermiyorduk ta ki 90. dakikaya kadar. Cebimizdeydi oyun bugün bizim oynadığımız maçlarda genellikle 65 dakika ortalaması top oyunda kalıyordu. Bugün 51 dakika kalmış. Son zamanlarda en az pas yaptığımız maçını oynadık. Yüzde 54 ile topa sahip olduk. Bu oran bize daha fazlaydı. Attığımız gol çalıştığımız ataklarımızdandı. Dönen toplarda anahtar kelimelerden bir tanesi oydu yüzde 41 oranında almış olduğumuz düşük bir rakam. Adebayor maçta en çok sprint atan oyuncuydu, mesafe kateden oyuncuydu. Nasıl bakabiliriz? Çok iyi oynadık? Hayır oynamadık. Rakip çok istekliydi. Onlar mı iyi oynadı yok. Oyunun hakkı sanki beraberlik gibi duruyordu ama 90. dakikada hani elinde cebinde olan bir şeyi 90. dakikada kaybetmen bizim açımızdan üzücü tarafı ama bu yarış iyi bir deplasman ciddi bir deplasman. Baktığında rakip nerede kaybedebiliyor. Bizde buradan 1 puanla dönüyoruz. Bardağın dolu tarafı o anlamda iyi. Çünkü 90. dakikada gol yedikten sonra 95. dakikada duran frikikten de gol yiyebilirdik. Mağlup da olabilirdik. Onun için bu oyundan dersler çıkartıp bir sonraki maça daha iyi hazırlanacağız. Kayıp gibi gözükenin son dakikada olması normal. Deplasman maçlarında ki gibi gözüken bir durum. Hakemi de tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mustafa Beşer - Davut Has

