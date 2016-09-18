Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, iyi bir rakiple oynadıklarını belirterek, "Mutsuzuz oyun anlamında bizi tatmin etmedi. Bugün kazandık ama hem oyuncularımız hem de ben mutsuzum. Üç maçı kazanmış ligin lideri bir takım. 12 puanımız var ve lideriz. Ama oynadığımız oyun bizi tatmin etmedi. Gaziantepspor çok iyi oynadı. Bardağın dolu tarafı üç puan kazanmamızdı. Kendi içimizde bunun değerlendirmesini yapıp bir sonraki haftaya hazır şekilde çıkacağız. Hafta içi çalışmalar son derece sağlıklı geçti. Oyuncularımızın zihinsel olarak bu maça hazırlanamadığını düşünüyorum. Osmanlıspor maçı öncesi bizim için bu ders daha iyi oldu diye düşünüyorum" diye konuştu.

Kazım Uzunöz - Mustafa Çicek