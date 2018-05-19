Avcı: 'Dört senedir ilkleri yaşıyoruz'

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek sezonu 3. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, “Oyunun başında 2-0 mağlup duruma düşmek ve daha sonra dönmek kolay değildi. Oyun planlarına sadık kalıp devam etmemiz gerekiyordu, bunu yaptığımızda kaleye gidiyorduk. Maçın son bölümünde oyun rakibe geçti ama zihinsel oyundan kopmalar oldu, oyuncularımız diğer maçların sonuçlarını da duydular. Ona rağmen kazandık” dedi.

4 senedir zirveye oynadıklarını aktaran Avcı, “Artık şampiyonluğa oynayan bir takımız. Dört senedir ilkleri yaşıyoruz, 34 hafta şampiyonluk yarışının içinde olmak önemliydi. Keyifli bir lig bitti diye düşünüyorum. Önümüzdeki sezonun planlamasını büyük ölçüde bitirdik. Transferlerle ilgili çalışmalarımız var. 21 oyuncunun sözleşmesi devam ediyor. Yaş ortalaması yüksek takımlardan bir tanesiyiz. Özellikle orta sahada alternatif oluşturabilecek, bizi daha da hızlandırabilecek oyuncu profilleri elimizde. Yatırıma dönük bazı genç oyuncuları da aramıza katabiliriz" diye konuştu.