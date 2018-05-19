Diğer
Kategoriler

Avcı: 'Dört senedir ilkleri yaşıyoruz'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Artık şampiyonluğa oynayan bir takımız. Dört senedir ilkleri yaşıyoruz, 34 hafta şampiyonluk yarışının içinde olmak önemliydi. Keyifli bir lig bitti diye düşünüyorum”

Avcı: Dört senedir ilkleri yaşıyoruz

19 Mayıs 2018 23:17

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek sezonu 3. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, “Oyunun başında 2-0 mağlup duruma düşmek ve daha sonra dönmek kolay değildi. Oyun planlarına sadık kalıp devam etmemiz gerekiyordu, bunu yaptığımızda kaleye gidiyorduk. Maçın son bölümünde oyun rakibe geçti ama zihinsel oyundan kopmalar oldu, oyuncularımız diğer maçların sonuçlarını da duydular. Ona rağmen kazandık” dedi.

4 senedir zirveye oynadıklarını aktaran Avcı, “Artık şampiyonluğa oynayan bir takımız. Dört senedir ilkleri yaşıyoruz, 34 hafta şampiyonluk yarışının içinde olmak önemliydi. Keyifli bir lig bitti diye düşünüyorum. Önümüzdeki sezonun planlamasını büyük ölçüde bitirdik. Transferlerle ilgili çalışmalarımız var. 21 oyuncunun sözleşmesi devam ediyor. Yaş ortalaması yüksek takımlardan bir tanesiyiz. Özellikle orta sahada alternatif oluşturabilecek, bizi daha da hızlandırabilecek oyuncu profilleri elimizde. Yatırıma dönük bazı genç oyuncuları da aramıza katabiliriz" diye konuştu.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç