Nabi Avcı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de “Çok Kültürlü Toplum ve Turizm” isimli yuvarlak masa toplantısına katıldı. Dünya Turizm Günü nedeniyle düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanı Ebülfez Garayev,”2016 Azerbaycan’da çok kültürlülük yılı ilan edildi. Bu yıl ülkemize düzenlenecek büyük ve küçük etkinliklerin hepsi bu değerlerin yaşatılması, gelişmesi ve bizim bu duruma gelmemizde etkileri hakkında konuşulacak” ifadelerini kullandı.

Daha sonra kürsüde konuşma yapan Bakan Avcı, turizmin doğasında özünde de çok kültürlülük olduğunu ifade ederek, “Çünkü turizm, farklı kültürleri, değişik ülkeleri tanıma arzusuna sahip insanların yaptığı ziyaret ve faaliyetlerden oluşuyor. Kadim bir medeniyetin mirasçıları olarak kanaatimiz şudur ki, çok kültürlülük dünyanın en özgün ve güçlü toplumsal harcıdır. Harcı sağlam, mazisi ve geleceği parlak iki ülke olan Azerbaycan ve Türkiye elindeki kültür zenginliğini 21. yüzyılın imkanlarıyla buluşturarak modern sektörlere entegre edecek bilgi ve tecrübeye sahiptir. Barış içinde büyüyen turizm sektörünü ayakta tutmak için atılacak uluslararası ölçekte adımlar büyük önem arz ediyor. Kültürlere saygılı, güvenli, kaliteli ve sürdürülebilir bir turizm anlayışının üretilmesi sürecinde ülkelerimizin dünyaya çabaları dünyaya örnek olacak niteliktedir. Bu maksatla Türkiye’nin attığı en önemli adımlardan biri 2005 yılında ülkemizle İspanya’nın birlikte başlattıkları Medeniyetler İttifakı girişimidir. O dönem Türkiye Başbakanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile o dem İspanya Başbakanı Zapatero’nun birlikte başlattıkları bu inisiyatif, Bu Medeniyetler İttifakı Girişimi bugün BM şemsiyesi altında uluslararası bir hareket haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“Azerbaycan gibi Türkiye’de çok kültürlülük ve medeniyetler arası ilişki konusunda çok anlamlı adımlar attılar”

"İSLAM DÜŞMANLIĞI VE TÜRK KORKUSU BİRLEŞTİ"

Açılış konuşmalarından sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Avcı, “Azerbaycan gibi Türkiye’de son zamanlarda özellikle çok kültürlülük ve medeniyetler arası ilişki konusunda gerçekten çok anlamlı adımlar attılar. O dönem, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve o dönem ki İspanya Başbakanının birlikte başlattıkları medeniyetler ittifakı girişimi bugün Birleşmiş Milletler üyesi 145 ülke ve kuruluşun katkısıyla bir dünya hareketi haline geldi. Bütün bunlara rağmen batıda ve bazı ülkelerde yoğunlaşmış bir biçimde İslamafobia’nın, yanı İslam düşmanlığının ve Türk korkusunun adeta birleştiği bir biçimde bazı mihraklar tarafından körüklendiğini apaçık görüyoruz. Bazı batılı televizyonlarında, televizyonlarında, gazetelerinde dergilerinde özellikle Türkiye ile ilgili korku üretecek, endişe üretecek, yanlış algılar üretecek bir takım kasıtlı yayınlar yapıldığını maalesef üzülerek görüyoruz. Dolayısıyla bu tür toplantılar aynı zamanda bu dezenformasyon amaçlı yayınlara karşı verilmiş güzel bir cevaptır. Bugün ben burada bu toplantıda birbirimizi daha iyi anlamanın, birbirimizin gerçek taleplerini, beklentilerini daha iyi tanımanın bir aracı olarak bu toplantıları çok önemsiyorum. Azerbaycan ve Türkiye olarak da bundan sonra uluslararası barışa ve onun en etkili araçlarından biri olan uluslararası turizm haraketliliğine elimizden geldiğince katkıda bulunmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.