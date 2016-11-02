Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir’de, zorlu karşılaşma öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ligin en değerli takımlarından birisi ile oynayacaklarını söyleyen deneyimli teknik adam, “Haftalardır hep şunu söylüyorum; geçen haftaki maçı kapattık, Galatasaray maçına çalışıyoruz. Galatasaray maçı bittikten sonra tekrar Milli Takım arası var, buradan başarılar dileyelim. Bundan evvelki iki Milli Takım arasına lider girdik. Umarım cuma akşamı alacağımız iyi bir sonuçla da tekrar lider girip, bu arayı da iyi değerlendiririz. Umarım planladıklarımızın karşılığını alırız” dedi.

“Kazanma alışkanlığını devam ettirmek istiyoruz”

Oynadıkları maçların genel anlamda iyi gittiğini dile getiren Avcı, “Bunun sonuç ve istatistik anlamda geri dönüşlerini alıyoruz. Galatasaray ile TT Arena’da oynadığımız maçlar gollü geçti. Yanlış hatırlamıyorsam son 2 maç 2-2, 3-3 bitti. 2 tane iyi kaliteli takım. Burada bireysel oyuncu zenginliği rakibin daha fazla, biz bunu oyun planı ve kalitesi ile yenmeye çalışacağız. Başakşehir Futbol Kulübü her maça kazanma duygusu ile çıkıyor bunun için de bir takım planları var. Bu kazanma alışkanlığını, her zaman söylüyorum devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.

Epureanu’nun yokluğu

Sarı kart cezalısı olan Epureanu’nun yokluğuna da değinen deneyimli teknik adam, “Devamlı oynayan, merkezde oynayan oyuncularımız ama bizim şöyle bir şeyimiz var; takımı bütün olarak düşünmemiz gerekiyor. 3 sene evvel burada Galatasaray’ı yendiğimizde Epureanu da yoktu. Orada ve onun önünde oynayacak oyuncu da bizim düzenimizi son derece iyi biliyor. Önemli bir oyuncu. Bugünün futbolunda sol ayak, sol stoper son derece önemli. Ama plan aynı şekilde devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Cengiz son derece gerekli ve doğru adımlar attı”

Başakşehir’in genç yıldızı Cengiz Ünder hakkında da konuşan Abdullah Avcı, “Cengiz’in çok gündeme gelmesini, konuşulmasını istemiyorum, daha yolun başında. Kısa sürede biz ona gerekli adımları attık, o da son derece gerekli ve doğru adımlar attı. İyi çalışıyor, insan kalitesi yüksek. Sadece futbol ile ilgili değil hayatla da ilgili kendisini geliştirmesi gerekiyor. Onunla ilgili kulübümüzün de planları var. Daha çok zamanı var. Çalışmasının ve kendisini geliştirmesinin karşılığını makul zaman içerisinde alacaktır diye düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Kaan Ülker

İSTANBUL (