Yrd. Doç. Dr. Avcı, “Eğitim kalitesi, en öncelik verdiğimiz nokta, eğitim kalitesinin üst düzeyde gelmiş bulunduğu dünya standartlarının değişen formlarına göre daimi güncellenmesi , mezun olan öğrencilerimizin için uygun iş ortamına girebilmeleri, girdikleri zaman da zorluk çekmeden işlerini yapabilmeleri, çok dikkat ettiğimiz noktalardan bazıları. GAÜ'nün geçtiğimiz yıllardan itibaren başlayan sağlık söylemi, artık kamuoyunun bilgisindedir. Sağlık, aslında, ülkemizin ve dünyanın daimi bir sorunudur. GAÜ'nün sağlığa biçtiği vizyon ise, uzun vadeli sağlam bir yatırımlar bütünlüğüdür” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ta, temel sağlık hizmetleri yapılanmalarının, kamusal ve özel sektör olarak yıllardır Lefkoşa’ya endekslendiğini bir kez daha hatırlatan Avcı”Sağlık yatırımlarının genellikle Lefkoşa'ya yapıldığını görüyoruz. GAÜ Hastanesi projemizin, bu anlamda bütün ülkeye hitap etmesi amaçlanıyor, bir plan doğrultusunda da “Smart Health” akıllı dispanser birimimizi, öncü olarak hizmete almış bulunuyoruz. Girne bölge halkı ve yaşamı açısından herşey olumlu değişecek, bir turizm kentinde sağlık hizmetlerinin de mükemmel düzeyde olması gerekir, başka bir alternatifiniz de yoktur. Sağlık alanında, sadece kendi ülkemizle değil, asıl Dünya ile yarışacağız” şeklinde konuştu.