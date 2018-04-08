Avcı: 'Samsunspor’a kümede kalma yolunda başarılar'

0-0 berabere kaldıkları Samsunspor maçının ardından maç sonu basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Tamer Avcı, “Samsunspor çok iyi mücadele etti. Biz son 20 dakikaya kadar isteğimiz oyunu oynayamadık. Kolay değil, bizim yaş ortalamamız 22. Böyle seyirci karşısında sahada titremeden oynamak zordu. Samsunspor taraftarlarını da kutluyorum. Samsunspor'a bundan sonra kümede kalma adına başarılar diliyorum. Biz de Play-off için mücadele ediyoruz. Önümüzdeki 4 maçta elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Erdi Demür

