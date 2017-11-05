Avcı: 'Yarışın içinde olmak için kazanmak gerekiyordu'

Süper Lig’in 11. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup etti. Maç sonu açıklamada bulunan Avcı, “Özellikle Erol hoca bizden ayrılıp buraya geldikten sonra, Malatyaspor takımının kompakt görüntüsü daha arttı. Özellikle son üç haftadır ligimizin takım boyuna, enine ve boyuna en kısa takımı olma başarısına da ulaştılar son iki maçlarını kazanmışlardı. Bugünkü oyunda da özellikle aynı oyun planı üzerinden gidip, ikinci bölgede bekleyeceklerini zaten düşünüyorduk. Özellikle bizim bu pas oyunu ve topa sahip olma, özellikle kompakt oynayan takıma, sahanın dörtte birine sıkışan bir takıma, oyunun yönünü çabuk değiştirmek, topun hızını yapmak, kenarları bulmak ki ilk yarı itibariyle bunu son derece sağlıklı yaptık. 8-9 tane atak sonuçlandırdık. 2-3 tane net pozisyonumuz var.

Oyunu aslında ilk yarı itibariyle cebimize alabilirdik. İkinci yarı itibariyle de pas iade yani topa sahip olma oyununu biraz abarttık. Gereksiz yere kalemize, kalecimize ağır, hızlı olmayan, istasyon kullanmadan oynayarak rakibi zaman zaman üstümüze çıkarttırdık. Bir pozisyon verdik belki ama rakip bize bunu hissettirdi. Çünkü rakip bu sene itibariyle ligin en fazla hava topu kazanan takımı ama düşen toplar bizim için önemliydi. Bunun yüzde 66’saına sahip olduk. Bu son derece değerliydi. Oyunun son dakikasında, 20 dakikası bizim adımıza olumsuz yönüydü. Tabi ki irdeleyeceğiz. Oyunu daha evvelden koparmamız lazım çünkü oyuncu ve oyun kalitesine sahip bir takımız. Ama sonuçta tabelada 2-0 yazıyor, deplasmandan kazanarak dönmek son derece önemli” diye konuştu.

Tecrübeli hoca, kendileri için güzel bir hafta olduğunu ifade ederek, “Ligin yukarında kalabilmek, hep yarışlın içinde olmak için kazanmak gerekiyordu. Onun için kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Malatyaspor gelişiyor. Son 3-4 haftadır hocayla beraber bir düzen, plan ve organizasyon içerisinde. Malatyaspor ve hocaya da başarılar diliyorum” dedi.

Avcı, bir gazetecinin ‘Erol hoca eski yardımcı antrenörünüzdü, karşı karşıya geldiniz, ne düşünüyorsunuz?’ sorusuna ise, “Malatyaspor’un dört haftada nasıl mesafe kat ettiğini anlattım. Ligin en fazla kompakt takımı olmak dört haftada kolay değildir. İki hafta üst üste bu ligde maç kazanmak kolay değildir. Sahada doğru durmak kolay değildir, bunlar çok çalışmak ve emek isteyen işler. Geçen hafta Okan Buruk, bu hafta Erol Bulut ile karşı karşıya oynadık. Aynı ekibin içerisinde çalıştığımız mesai arkadaşlarımız. Teknik direktörlük hedefleri var, bu yola da çıktılar, bizde onlara destek oluyoruz. Böyle güzel bir rekabet, saygıyı da peşinde getiriyor. Erol Bulut, Türk futbolunun kariyerli oyuncularından bir tanesiydi, aynı zamanda da hocası olacak” yanıtını verdi.