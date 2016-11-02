Edinilen bilgiye göre, Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Benli, saat 19.30 sıralarında ikamet ettiği sitenin yönetimiyle görüşürken park halindeki makam aracına kurşun isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri saldırıyla ilgili araştırma başlattı.

Avcılar Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Benli, 2 Kasım 2016 saat 19.30 sıralarında ikamet ettiği sitenin yönetimiyle görüşürken park halindeki makam aracının ön camından şoför mahalline kurşun isabet etmiş ve camı delerek aracın içine düşmüştür. Şoför dahil herkes inmiş olduğundan herhangi bir kimseye isabet etmemiş, yaralanan olmamıştır. Emniyet Müdürlüğünce araştırma yapılmaktadır” denildi.