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Avcılar Belediye Başkanı'nın mermi isabet eden aracı görüntülendi

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin mermi isabet eden aracındaki maddi hasar görüntülendi. Öte yandan Benli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, “Şu iyi bilinmelidir ki CHP öyle mermilerle öyle tehditlerle geri adım atacak bir parti değildir”dedi.

Avcılar Belediye Başkanının mermi isabet eden aracı görüntülendi

03 Kasım 2016 14:07

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Avcılar Belediye binasında düzenlenen ziyaretin ardından konuşan konuşan Canpolat, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'a yapılan saldırıları kınayarak Benli'ye düzenlenen saldırıyı protesto ettiklerini vurguladı.

“CHP olarak bu mermili saldırıyı protesto ediyoruz"
Avcılar Belediye Başkanına yapılan saldırıyı kınamak için toplandıklarını ifade eden CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, "Hep beraber bundan sonraki bütün saldırılar karşısında Cumhuriyet Halk Partisi öncülüğünde daha kararlı daha bilinçli ama provokasyonlara gelmeyecek şekilde onların hazırlamak istedikleri provokasyonları da boşa çıkartarak cumhuriyeti, demokrasiyi, özgürlüğü savunmaya devam edeceğiz. Atılmış bir kurşundan dolayı buraya geldik. Son dönemlerde bir çizgi haline getirilen başta genel başkanımızın önüne mermi atanlar arkasında suikast girişiyle karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Sonra 4 gün önce Genel başkan Yardımcımımız Bülent Tezcan'la ilgili herkesin gözü önünde ayağına ateş edildiğini de biliyoruz. Dün akşam da Avcılar Belediye Başkanımızın aracına nedeni ve niçini belli olmayan bir ateş edilmesini CHP olarak bu mermili saldırıyı protesto ediyoruz" dedi.

"CHP öyle mermilerle öyle tehditlerle geri adım atacak bir parti değildir”
Sözlerine devam eden Canpolat, "Şu iyi bilinmelidir ki CHP öyle mermilerle öyle tehditlerle geri adım atacak bir parti değildir. Tam tersi kararlılığımız bir kez daha hem Türkiye Cumhuriyeti'ne hem de CHP yöneltilen her türlü saldırının karşısında bütün parti örgütümüz olarak dimdik ayaktayız birlikteyiz, daha çok kararlıyız, bu gericilere karşı mücadele edeceğimizin özellikle bilinmesini istiyorum. Bırakın belediye başkanımızı herhangi bir üyemize atılacak bir fiskenin hesabı çok ağır olacaktır. Bunun hesabını misliyle soracağımızın özellikle bilinmesini istiyorum. Bir an önce yetkililerin bulup ortaya çıkarıp gereğini yapmasını istiyoruz" diye konuştu.

“Kimse bizi bu sevdadan döndüremez”
CHP üyelerine yapılan bu saldırıların kendilerini durdurmayacağını ifade eden Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, "Dün akşam herkesin evine döndüğü saatte yaşam alanımızda evimizin önünde aracımıza bir silahlı saldırı oldu. Başta Kemal Kılıçdaroğlu'na atılan kurşunu ve Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan'a yapılanları, bu kurşunları atanları kınıyorum. Bunlar demokrasimize atılan kurşunlardır, kimse bizi bu sevdadan döndüremez. Demokrasimize ve ulusumuzun güvenliğine atılan her türlü kurşuna burada sergilenen duruşun daha fazlası sergilenecektir" diye konuştu.

Öte yandan Benli'nin mermi isabet eden aracı görüntülendi. Görüntülerde araçtaki maddi hasar görülüyor. 

Etiketler: Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli


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