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Avcılar vurdu, itfaiye kurtardı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde avcılar tarafından vurulan bir karabatak, yaralı halde kendini şehir merkezinde bir çınar ağacına attı. Karabatağın yarasından damlayan kanlar esnaf tarafından fark edilince itfaiye seferber oldu.

Avcılar vurdu, itfaiye kurtardı

03 Ocak 2017 10:15

Karacabey Uluabatlı Hasan Meydanı'nda bir kahvehane önündeki ağaca tüneyen karabatak, kan damlaları sebebiyle fark edildi. Sabah dükkanını açan kahvehane sahibi ilk başta ağaçtaki kuşu fark etmedi. Yerdeki kanı gören esnaf hayrete düştü ve itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven açarak mahalle sakinlerinin yardımıyla kuşu kısa sürede yakalandı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine gelerek yaralı kuşu esnaftan teslim aldı. Yaralı karabatak tedavisinin ardından Karacabey'deki Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.
 

Alper Tüydeş 


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