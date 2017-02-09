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Avcılar'da dehşet anları kamerada...

Avcılar'da cinnet getiren bir şahıs sokak ortasında karısını öldürdükten sonra kayınvalidesini silahla yaraladı.

Avcılarda dehşet anları kamerada...

09 Şubat 2017 14:31
Avcılar'da dehşet anları kamerada... - Tıkla İzle

İntihar girişiminde bulunan şahıs hastaneye kaldırılırken olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, Avcılar Demet Sokakta dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, şiddetli geçimsizlik yaşayan ve sık sık kavga eden T.M ve F.M. yine kavga etmeye başladı. Çift, dün akşam saatlerinde caddede yürüdükleri sırada henüz bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışmanın giderek büyümesi üzerine o sırada yanlarında olan F.M.'nin annesi S.B.' de duruma müdahale etmek istedi. Bu sırada cinnet getiren T.M. yanında bulunan silahını peş peşe ateşledi. Sokak ortasında eşinin ve kayınvalidesinin üzerine kurşun yağdıran T.M. ardından silahı kendisine sıkarak intihar girişiminde bulundu.

Cinnet getiren koca kurşun yağdırdı 

Peş peşe ateşlenen silah seslerini duyan mahalle sakinleri hemen sokağa çıktı. Silah seslerinin geldiği yöne doğru koşan mahalleli faciayla karşılaştı. T.M., F.M ve S.B.'yi sokak ortasında kanlar içinde bulan mahalleli hemen ambulans çağırdı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan T.M., F.M ve S.B. en kısa sürede çevrede bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Yaşanan faciada F.M. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. T.M. ve kayınvalidesi S.B.'nin ise durumlarının ağır olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kızını korumak için üzerine kapandı 

Dehşet anlarına şahit olan bir görgü tanığı, “Sokağın başından tartışarak geldiler. Bende o sırada balkondaydım. Tartışma sesini duyduğum zaman bakma gereksinimi duydum. Tartışmadan biraz sonra bir anda silahını çıkartıp eşini 5-6 el ateş ederek öldürdü. O panikle kızının üzerine kapanan annesi olduğunu tahmin ettiğim kişiye de 4- 5 el ateş etti. En sonunda kendi kafasına sıkarak vefat ettiğini düşünüyorum. Adamın cinnet geçirdiğini düşünüyorum. Normal bir şey değildi. Çünkü bir anda oldu. Ateş etti. Korumak amaçlı kızın üzerine kapaklanan annesine ateş etti. En son da kendine ateş etti “ dedi. 

Yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı 

T.M.'nin cinnet getirerek sokak ortasında önce karısına ve kayınvalidesine kurşun yağdırdığı ardından da intihar girişiminde bulunduğu o anlar caddede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde T.M., F.M ve S.B.'nin caddede yürüdüğü görülüyor. Ardından çift tartışmaya başlıyor. Daha sonra peş peşe sıkılan silah sesleri duyuluyor. Silah sesleri üzerine mahalleli sokağa dökülüyor. Mahalleli olayın olduğu yere akın ederken kısa süre için olay yerine polis ve ambulans geliyor. 


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